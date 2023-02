Ministro anuncia envio de navio da Marinha com médicos e helicópteros para atender vítimas do temporal; VÍDEO

Márcio França esteve na sede da Santos Port Authority (SPA) para uma reunião com a Defesa Civil Nacional, da Marinha e Praticagem. Prédio da autoridade portuária será usado como base para ações no Litoral Norte. Porto de Santos servirá como base para a ajuda do governo federal as vítimas das chuvas

O ministro de Portos e Aeroportos Márcio França (PSB) anunciou que a Marinha do Brasil vai enviar o Navio Atlântico para São Sebastião para ajudar as vítimas do temporal que atingiu a Baixada Santista e Litoral Norte no último final de semana. Ele esteve em reunião nesta quarta-feira (22) com representantes da Defesa Civil Nacional, da Marinha e Praticagem na sede da Santos Port Authority (SPA, a autoridade portuária de Santos).

França, que já havia garantido com a SPA um repasse de R$ 2 milhões às vítimas da tragédia, contou que a embarcação aportará em São Sebastião o maior navio da Marinha na quinta-feira (23) com 180 fuzileiros navais.

“A embarcação conta com dezenas de médicos e tem capacidade para reunir 200 pessoas internadas”. O navio, segundo ele, dispõe de UTI e seis helicópteros.

Marinha vai enviar o Navio Atlântico para São Sebastião

“Teremos facilidade para ter mais agilidade e desafogar a rede hospitalar da região”, disse França.

Base das ações

O ministro já havia informado, na noite de terça-feira (21), que a sede da SPA seria base de ações do governo federal para ajuda ao Litoral Norte, região atingida pela tragédia causada pelas fortes chuvas no último final de semana.

“Estamos aqui no Porto de Santos porque é o maior equipamento público federal de todo o litoral de São Paulo. Daqui temos a facilidade de chegar por mar, por ar ou por terra em boa parte das praias [das cidades mais castigadas].

