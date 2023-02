Ministro da Integração diz que Defesa Civil Nacional vai neste domingo para áreas afetadas pelas chuvas em SP

Waldez Góes informou ainda que vai pessoalmente à região na segunda-feira (20). Temporais deixaram mortos no litoral paulista e causaram alagamentos e deslizamentos de terra. Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional fala sobre medidas de assistência para o Litoral Norte de SP

O ministro da Integração, Waldez Góes, disse em uma rede social que agentes da Defesa Civil Nacional vão ainda neste domingo (19) para as áreas afetadas pelas fortes chuvas no litoral de São Paulo.

“Nas próximas horas, a Defesa Civil Nacional se desloca para a região para dar apoio às ações de socorro e resposta à população. Também faremos, de forma sumária, o reconhecimento de situação de emergência em São Sebastião”, afirmou o ministro.

Os temporais, que caem sobre a região desde a madrugada, causaram duas mortes, além de alagamentos e deslizamentos de terra.

Temporal provoca mortes e alagamentos no litoral norte de SP

Até o meio da tarde deste domingo, as principais informações eram:

a morte de uma criança de 7 anos, em Ubatuba, vítima de um deslizamento

morte de mulher de 35 anos, atingida por uma árvore, em São Sebastião

a prefeitura de São Sebastião decretou estado de calamidade na cidade, onde há pessoas desabrigadas após alagamentos e desabamentos;

em Ilhabela e outros locais do litoral, faltou água e luz

em Juquehy, carros ficaram submersos nos alagamentos;

o Exército vai enviar aeronaves para ajudar a resgatar vítimas da chuva

há interdições nas rodovias Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Tamoios.

O ministro afirmou também que vai pessoalmente à região nesta segunda-feira (20).

“Estarei visitando as áreas afetadas pelas fortes chuvas, juntamente com secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, nesta segunda-feira. Vamos seguir em alerta e trabalhando no pronto enfrentamento de toda a situação”, informou Góes.

O ministro disse que conversou por telefone com o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, e com prefeitos das áreas impactadas pelas chuvas. O ministro acionou o Ministério da Defesa para atuar na desobstrução de estradas.

Prioridade às vítimas

Em seguida, em entrevista à GloboNews, o ministro explicou que a prioridade do governo federal neste primeiro momento é dar assistência às vítimas.

Depois, o governo federal atuará também no trabalho de reconstrução das cidades atingidas pelas fortes chuvas deste fim de semana.

Goéz também disse que não haverá “problemas nem sobressalto para liberação de recursos” para socorrer as áreas atingidas e, depois, para reconstruí-las.

“Não faltará nem pessoas, nem equipamento, nem transporte, nem o que for necessário”, disse. “Nós não temos problemas de recursos, porque isso foi corrigido ainda em dezembro, na medida que foi votada no Congresso Nacional. Se [faltar], já falei com a ministra Simone Tebet [do Planejamento], e isso será resolvido.”

O ministro se referiu à PEC da Transição, aprovada no fim do ano passado, permitindo a recomposição de verba para os ministérios neste ano.

Portos

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou que colocou a Companhia Docas de Santos à disposição para ajudar no combate aos danos dos temporais.

“Eu quero me colocar à disposição, a Companhia Docas de Santos vai estar à disposição, se precisar nós queremos ajudar o prefeito, o governador de São Paulo e todo mundo que precisa de ajuda”, escreveu o ministro, também em rede social.

