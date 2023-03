ministro-da-pesca-diz-que-terminal-pesqueiro-de-aracaju-deve-funcionar-ainda-em-2023

O terminal pesqueiro de Aracaju começou a ser construído em 2015, as obras acabaram, mas o local permanece inutilizado. Terminal Pesqueiro de Aracaju (SE)

O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, em entrevista à TV Sergipe, informou que o terminal pesqueiro de Aracaju deve entrar em funcionamento ainda em 2023. Ele esteve na capital sergipana nessa sexta-feira (24) e visitou as instalações do local.

O terminal pesqueiro de Aracaju começou a ser construído em 2015. A obra tinha previsão de término em um ano, mas em 2017 foi parada por falta de repasses. As obras se arrastaram e somente em 2020 foi feita a licitação para concessão do estado a uma empresa terceirizada, mas deu ‘deserta’, ou seja nenhuma empresa se interessou pelo espaço.

O ministro André de Paula, da Pesca e Aquicultura, durante cerimônia de apresentação

Reprodução/TV Brasil/Arquivo

O ministro explicou que havia um imbróglio judicial, que já foi desfeito e que agora o Ministério está autorizado a retomar o processo.

“O Ministério está autorizado a promover novo edital, que será feito ainda nesse primeiro semestre, e se deus quiser, já no segundo, a gente retoma aquelas obras, para que o temrinal possa ser destinado ao fortalecimento da atividade pesqueira”, finalizou.

Pescadores e marisqueiras cobram celeridade no funcionamento do terminal. Atualmente eles trabalham ao lado prédio, em uma área insalubre e sem estrutura.

Segundo o governo do estado, o terminal foi projetado para servir de entreposto de recepção, comercialização e beneficiamento de pescados, composto de cais, fábrica de gelo, unidade de recepção e triagem de pescados, unidade de beneficiamento, unidade de armazenamento e conservação de pescados (câmaras frigoríficas), unidade de comercialização atacadista de produtos da pesca, vestiários e sanitários, unidade administrativa e refeitório, estação de tratamento de efluentes, pátio de caminhões e estacionamento de veículos.

