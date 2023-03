Ministro do Desenvolvimento Agrário anuncia investimento de R$ 1,5 milhão para agricultoras do RN

Paulo Teixeira cumpriu agenda em Natal nesta terça. Valor será destinado a serviços de assistência técnica e extensão rural. Foram ainda assinados contratos do Programa Nacional de Crédito Fundiário para Upanema e Ipanguaçu. Ministro Paulo Teixeira cumpriu agenda no Rio Grande do Norte nesta terça-feira

Elisa Elsie

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, cumpriu agenda em Natal nesta terça-feira (7). Ele visitou o Mercado da Agricultura Familiar, na zona Sul da cidade, que passou por uma reestruturação e foi entregue nesta manhã.

Durante a visita, ele anunciou a destinação de R$ 1,5 milhão em serviços de assistência técnica e extensão rural para 300 agricultoras familiares potiguares.

“Evidentemente a gente vem conhecer uma experiência bem sucedida de agricultura familiar, mas também trazer boas notícias. Amanhã [quarta-feira, 8] é o Dia Internacional da Mulher. Nós estamos trazendo um convênio de R$ 1,5 milhão de assistência técnica para as mulheres do RN”, disse o ministro.

O protocolo de intenção entre os governos federal e estadual foi assinado no evento no Mercado da Agricultura Familiar. A ação está no âmbito do Programa Mulheres Rurais, Autonomia, Alimentação e Vidas Saudáveis.

Durante a agenda no Rio Grande do Norte, o ministro também participou da reunião da Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste. Essa reunião contou com a presença de secretários da agricultura familiar dos nove estados da região.

No encontro, ele anunciou a intenção de parceria entre governo federal e Banco Mundial, no Programa de Alimentação Saudável (PAS), para um investimento de 250 milhões de dólares para o fortalecimento da agricultura familiar no Nordeste.

“Nós estamos formatando junto ao BID um grande empréstimo para a agricultura do RN, do Nordeste, que o presidente Lula deve anunciar em breve, que é o PAS. Aqui [no RN] será uma experiencia muito importante de parceria”, disse.

Ministro participou de reunião com secretários de todo o Nordeste

Pedro Trindade/Inter TV Cabugi

O PAS visa estimular a adoção de boas práticas produtivas que contribuam com a transição agroecológica e que vislumbrem estratégias de acesso a mercado. Também visa ampliar o uso de energias renováveis, com a participação de jovens e mulheres da agricultura familiar. O foco principal é a inclusão sócio produtiva para produção de alimentos.

No dia anterior, também cumprindo agenda, o ministro havia visitado a comunidade de Passagem Comprida, no município de Bom Jesus, e conheceu a produção de hortaliças, frutas e aves da região.

Outros contratos

Durante a agenda, também foram assinados oito contratos do Programa Nacional de Crédito Fundiário para os municípios potiguares de Upanema e Ipanguaçu. O valor total é de cerca de R$ 1,4 milhão.

O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) é uma política pública de acesso à terra, voltada para agricultores familiares, que visa o reordenamento agrário, a produção agropecuária, a geração de renda e a promoção da sucessão rural.

Também foram assinados contratos de crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), utilizados para a produção de alimentos saudáveis.

O crédito do Pronaf é uma das principais ferramentas do governo federal para possibilitar o financiamento das atividades produtivas da Agricultura Familiar. No crédito de custeio do Pronaf, o beneficiário conta com limite de financiamento de R$ 250 mil e taxa de juros de 5% ao ano para produção de alimentos.

Reforma do Mercado

A governadora Fátima Bezerra (PT) disse que a reforma do Mercado vai dar “melhores condições para os trabalhadores e trabalhadoras do campo a produzir mais e comercializar os frutos do seu trabalho”.

A reforma nas instalações do Mercado da Agricultura Familiar em Natal foi feita em parceria do Governo do RN, através da Sedraf (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar e o Sebrae.

Mercado da Agricultura Familiar, em Natal, RN

Elisa Elsie

O secretário da Sedraf, Alexandre Lima destacou que a renovação do Mercado é importante não só para o RN, mas também para a Agricultura Familiar do Nordeste. “Significa inclusão produtiva e produção sustentável como resultado de políticas públicas para o setor”, disse.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

valipomponi