Ministros do Governo Federal visitam áreas afetadas pela estiagem no Rio Grande do Sul

Uma comitiva de ministros vai estar em Hulha Negra, no Sul do estado, nesta quinta-feira (23), para anunciar medidas do Governo Federal para enfrentamento da estiagem no Rio Grande do Sul. A região é uma das mais castigadas pela falta de chuvas, que afeta o estado pela terceira safra consecutiva.

De acordo com a assessoria de comunicação do governo, a comitiva será composta por:

Paulo Teixeira – Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Carlos Fávar – Agricultura e Pecuária

Wellington Dias – Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Waldez Góes – Integração e do Desenvolvimento Regional

Paulo Pimenta – Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta

Edegar Pretto – futuro presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

O governo do Rio Grande do Sul estabeleceu, em janeiro, estado de atenção por 90 dias em razão da estiagem que afeta diversos municípios desde dezembro de 2022. Conforme atualização mais recente da Defesa Civil, 317 municípios decretaram emergência devido à falta de chuva. Destes, 191 já tiveram a situação homologada pela União.

Segundo o governo, a medida visa garantir o abastecimento de água da população. A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) está responsável por acompanhar diariamente o nível dos mananciais que utiliza para identificar um possível comprometimento do abastecimento. Com a medida, a empresa está autorizada a construir minibarramentos e reforços nos sistemas de captação.

Programação da visita

7h – Saída de Brasília para Canoas (RS)

9h50min – Saída de Canoas para Bagé (RS)

11h20min – Saída do Aeroporto de Bagé para Hulha Negra (RS)

12h40min – Saída do almoço

13h15min – Visita à Comunidade Nossa Senhora de Fátima, em Hulha Negra

14h – Ato de anúncio das medidas do Governo Federal para enfrentamento da estiagem (Comunidade Nossa Senhora de Fátima)

16h30min – Coletiva de Imprensa (Aeroporto de Bagé)

