Mino Raiola morto: età, causa morte, moglie, figli, salute, malattia, patrimonio, casa, foto

È morto Mino Raiola, il noto procuratore di calciatori in Europa. Ma cosa gli è successo? Leggi anche: Stefano Tacconi, cosa è successo? Malattia, ricovero in ospedale, come sta oggi, ultime notizie È morto Mino Raiola: quanti anni aveva? Mino Raiola è morto all’età di 54 anni; la notizia di questo lutto scuote il mondo…

Mi piace: Mi piace Caricamento...