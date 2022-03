Minor consumo di carburante, meno emissioni e migliore manovrabilità con i due nuovi dischi freno lightweight e dual cast

Brembo, leader mondiale e innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti, presenta i nuovi dischi freno a due pezzi Dual Cast e Lightweight dedicati al mercato del ricambio. I nuovi dischi, entrambi un’esclusiva di Brembo, rappresentano un altro importante passo nel percorso di Brembo per diventare solution provider e si aggiungono alle gamme esistenti di dischi Flottanti, Compositi e Co-fusi dell’azienda, con lo scopo di offrire ai clienti una scelta completa di dischi a due pezzi per numerosi veicoli di alta gamma.

Entrambe le nuove soluzioni presentano le caratteristiche tecniche esclusive della gamma Brembo di dischi a due pezzi, incluso l’uso di uno speciale processo di lavorazione della ghisa, campane più leggere, ventilazione orientata o a pioli, oltre a fori e/o scanalatura sulla fascia frenante. La somma di queste soluzioni garantisce prestazioni di frenata ottimali in tutte le condizioni. Inoltre, i nuovi dischi consentono una dinamica più stabile e precisa del veicolo, un miglior feeling pedale e un impianto frenante più leggero, con conseguenti minori consumi e una maggiore attenzione all’ambiente

Disco freno Dual Cast

I nuovi dischi freno Dual Cast di Brembo comprendono 16 prodotti esclusivi per i modelli sportivi di alcune delle maggiori case automobilistiche sul mercato. Il design brevettato prevede una campana in alluminio accoppiata alla fascia frenante in ghisa. Questa caratteristica permette di unire le qualità dei due materiali: prestazioni ottimali della ghisa alle alte temperature e leggerezza dell’alluminio. Il risultato è un disco fino al 30% più leggero rispetto a un disco integrale della stessa dimensione, caratteristica che consente una significativa riduzione del consumo di carburante e delle emissioni del veicolo. Il design del Dual Cast offre anche fino al 70% in più di resistenza alle deformazioni termiche, assicurando una minore coppia residua e riducendo la possibilità di vibrazione.

Disco freno Lightweight

Il disco freno Lightweight viene introdotto sul mercato in 17 codici (disponibili solo all’interno della Comunità Europea) per i modelli più esclusivi, inclusa la Jaguar Land Rover di ultima generazione. Le soluzioni ingegnerizzate da Brembo aiutano a ridurre le masse non sospese del veicolo, riducendo il peso su ogni lato ruota. Inoltre, questi dischi combinano la campana in acciaio con una fascia frenante in ghisa ad alto contenuto di carbonio, progettata per offrire il massimo contatto tra pastiglia e disco, offrendo più controllo all’automobilista. Queste caratteristiche consentono di avere un disco del 15% più leggero rispetto a un’applicazione equivalente, contribuendo ad aumentare l’efficienza dei consumi, a ridurre le emissioni e a migliorare la manovrabilità generale del veicolo.

Le due nuove applicazioni si avvalgono anche della grande esperienza di Brembo come produttore di componenti frenanti di elevata qualità per il primo impianto. Come tutti i design esclusivi della gamma di dischi a due pezzi prodotti dall’azienda, ogni componente delle serie Dual Cast e Lightweight è realizzato nello stesso impianto produttivo, nella stessa linea di assemblaggio, con le stesse specifiche e sottoposto agli stessi rigorosi controlli qualità riservati alle soluzioni Brembo per il primo impianto.

I dischi Brembo Dual Cast e Lightweight sono disponibili per il mercato del ricambio a partire da febbraio 2022, presso i rivenditori, le officine o su bremboparts.com.

The post Minor consumo di carburante, meno emissioni e migliore manovrabilità con i due nuovi dischi freno lightweight e dual cast appeared first on Pneusnews.it.