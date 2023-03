minorenne-violentata-in-vacanza-a-riccione:-giovane-veronese-a-processo

Verona, 19 marzo 2023 – La vacanza con le amiche a Riccione trasformata in un incubo per una giovane milanese di soli 17 anni: arrivata nella città romagnola è stata violentata, nei bagni del residence dove alloggiava con la comitiva, da un ragazzo veneto.

Il giovane accusato della violenza, un ventenne della provincia di Verona, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni personali ai danni di una giovane all’epoca dei fatti non ancora 18enne.

La vicenda risale al luglio del 2021

I fatti. La ragazzina era arrivata a Riccione da Milano insieme al suo gruppo di amiche per trascorrere qualche giorno di vacanza al mare. La notizia è riportata dalla stampa locale. Nel residence dove alloggiava la vittima c’era anche il giovane di Verona, con altri amici.

I due gruppi avevano trascorso insieme una serata in discoteca e poi erano tornati nella struttura dove alloggiavano.

L’accusa della vittima

La ragazza lo accusa di averla violentata in bagno, nel residence, mentre gli amici si trovavano a pochi metri da loro, separati solo dal muro della camera da letto. Il 20enne il 25 ottobre comparirà davanti al giudice del Tribunale di Rimini per rispondere dei reati di violenza sessuale aggravata e lesioni personali.

Il giovane veneto, nell’udienza in cui era presente il pm Davide Ercolani è stato ammesso dal Gip a usufruire del rito abbreviato: si è sempre professato innocente, parlando di un rapporto consenziente. Le indagini sono state svolte dai carabinieri.



Vittorio Rienzo