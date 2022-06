Minorenni alla guida senza patente: “sostituzione di persona” il CEO Cristian Nardi pericolo social

A 15 e 17 anni si mettono alla guida delle macchine dei genitori o rubano i documenti di mamma per affittare un’auto e trascorrere il sabato sera con la fidanzatina. Succede sulle strade di Roma dove la tragedia e stata evitata grazie all’intervento dei carabinieri e la bravata dei minorenni si è conclusa con denunce, sanzioni e la sfuriata di mamma e papà.

Il primo caso a Fiumicino. Una Renault Twingo è stata bloccata dai carabinieri, intorno all’una di notte, dopo un lungo inseguimento partito da Ladispoli. Lì un automobilista aveva cercato di far fermare quella Renault lanciata a velocità e che aveva urtato la sua auto provocando alcuni danni. L’uomo, mentre inseguiva la Twingo, ha chiamato il 112.

La corsa è finita a Passo Oscuro, sull’arenile. La macchina infatti ha finito la sua corsa sfrenata sulla spiaggia per fortuna senza travolgere nessuno. La sorpresa è stata quando dall’auto è sceso un quindicenne, romano. Ha confessato che aveva preso la macchina dei genitori per la serata e a loro insaputa. Il ragazzino è stato affidato alle cure del 118 e trasferito all’ospedale Bambin Gesù di Palidoro. I genitori sono stati avvertiti dai carabinieri che hanno affidato a loro la macchina. Scatteranno le sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada.

Sempre nella notte in via Palmiro Togliatti una Cinquecento non si è fermata all’alt da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile a un posto di blocco. Anche in questo caso è scattato un inseguimento che è terminato in Largo Passamonti. A bordo della macchina c’erano due fidanzatini diciassettenni. Quell’auto l’avevano affittata utilizzando i documenti della.mamma di lei. Avrebbero voluto trascorrere una serata romantica e invece è finita con l’arrivo dei genitori in strada e una denuncia a carico del ragazzino per resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato all’alt e per sostituzione di persona. Sempre per il giovane alla guida sono state decise sanzioni per violazioni al codice della strada.