miriam-leone,-la-miss-che-ha-conquistato-il-cinema

Delle sua bellezza se ne erano accorti già nel 2008, quando le hanno dato la fascia e la corona della più belle d’Italia. Della sua bravura se ne sono accorti i tanti spettatori che tra cinema e tv non si perdono una delle sue performance. E con il personaggio di Eva Kant nel prossimo, attesissimo film Diabolik dei Manetti Bros, Miriam Leone può mettere la ciliegina sulla proverbiale torta.

I 35 anni di una siciliana doc

Siciliana verace dal sorriso sempre aperto, Miriam Leone nasce a Catania il 14 aprile del 1985. Dopo aver frequentato il liceo classico, si è iscritta alla facoltà di Lettere di Catania. Dove ha scoperto il mondo della recitazione. Che le fa interrompere gli studi, ma le apre le porte di una carriera scintillante.

C’è molta attesa per MIriam Leone nei panni di Eva Kant. Ma prima darà il benvenuto al 2021 con Robert Bolle su Raiuno il 1 gennaio. Foto Ansa

Lei è Miss Italia 2008

Si sentive la “zia” delle altre ragazze Miria Leone. Perché quando è arrivata alle finali di Miss Italia nel 2008, aveva “già” 23 anni. Non voleva andarci. Ma, come dice lei, sapendo già cosa fare da grande, ha affrontato la kermesse come un’opportunità da non perdere. E la vittoria, arrivata per lei a sorpresa, questo è stato.

Perché Miriam Leone, a 12 anni da quella corona, è una delle ex Miss Italia più di successo degli ultimi anni. Con la fascia di Miss Cinema e la borsa di studio messa a disposizione da Ann Strasberg dell’Actors Studio, la carriera di Miriam ha davvero iniziato a prendere il volo.

Tiberio Timperi e Miriam Leone negli studi di Mattina in famiglia, che hanno condotto insieme per 4 stagioni su Raidue. Foto Ansa

Da conduttrice ad attrice

La prima occasione arriva come conduttrice. È lei la padrona di casa di Raiuno durante Unomattina Estate nel 2009. A cui segue Mattina in famiglia per le quattro stagioni successive. Nel 2010 debutta come attrice al cinema: fa parte del cast di Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso di Giovanni Veronesi. E nel 2011 debutta come attrice in tv: fa parte del cast dell’undicesima stagione della fiction Distretto di Polizia.

Per un po’ di anni coniuga i due lavori. Conduce eventi come Mare Latino (2009) e la serata di premiazione dei Nastro d’argento (2011), A&F – Ale e Franz Show (2011) e Le Iene Show (2016). Recita in fiction tv come Un passo dal cielo (2012) e La dama velata (2014). Al cinema è la protagonista con Luca Argentero e Raoul Bova in Fratelli Unici (2014) e La scuola più bella del mondo (2014) di Luca Miniero.

Miriam Leone e Stefano Accorsi sono i protagonisti della trilogia 1992, 1993 e 1994, la fiction sugli anni di Tangentopoli. Foto Ansa

La trilogia di 1992, 1993 e 1994 con Stefano Accorsi

Ma il vero trionfo arriva quando Miriam Leone diventa protagonista della serie di Sky Italia 1992. Ideata e interpretata da Stefano Accorsi, la fiction è ambientata nella Milano di Tangentopoli. L’attrice veste i panni di Veronica Castello, un’aspirante showgirl pronta a tutto pur di sfondare in televisione. Il successo è grande, tanto che ne vengono girati due sequel, 1993 e 1994.

I film di Miriam Leone

La giovane siciliana sembra inarestabile. Perché in contemporanea torna in tv per la serie poliziesca Non uccidere (2015-2019). E recita anche nei film In guerra per amore (2016) di Pif, Fai bei sogni (2016) di Marco Bellocchio (presentato al Festival del cinema di Cannes di quell’anno) e Un paese quasi perfetto (2016) con Silvio Orlando e Fabio Volo.

Miriam sembra proprio a suo agio nella commedia. Come in Metti la nonna in freezer (2018), dove recita accanto a Fabio De Luigi. Ma non rifiuta i ruoli drammatici. Come quello in Il testimone invisibile (2018) con Riccardo Scamarcio.

Fino al più atteso. Diabolik. Ovvero la versione che ne hanno fatto i Manetti Bros. Con Luca Marinelli nei panni del protagonista dei fumetti e Miriam in quelli della bellissima ed enigmatica Eva Kant. Causa covid, lo vedremo solo nel 2021. GUARDA QUI IL POSTER DEL FILM.

In tv con Robert Bolle in Danza con me

Non appena il 2021 sarà iniziato, potremo passare una sera in compagnia di Miriam Leone. Non al cinema, ma in televisione. L’attrice, infatti affiancherà Roberto Bolle nella quarta edizione di Danza con me. Che andrà in onda venerdì 1 gennaio alle 21.25 su Raiuno. «È già stata mia ospite nella prima edizione di #danzaconme ma davvero non vedevo l’ora che tornasse! Sono felicissimo che la splendida Miriam Leone illuminerà anche questa quarta edizione di #danzaconme», scrive il ballerino su Instagram. Svelando un piccolo dietro le quinte dello spettacolo. E lei, Miriam, risponde immeditamente. «Roberto, che bello danzare con te! Non vedo l’ora che il pubblico veda, ancora una volta, le meraviglie che sai regalare, privilegio mio averti potuto affiancare ancora una volta».

Il fidanzato Paolo Carullo e…

Miriam è gelosissima della sua sfera privata. Ma qualcosa della sua vita sentimentale è trapelato nel corso degli anni. «Ho combinato molti disastri in amore», sostiene. Ma dice anche di essere rimasta amica del suo primo amore. Per quanto riguarda gli altri, quelli noti, la Leone ha avuto una sottia con Emanuele Garosci, designer di alberghi di lusso. La più famosa, però, è stata quella con Boosta, uno dei componenti della band torinese dei Subsonica. Che è finita nel 2014. Da allora si sa che ha avuto un flirt con il collega Matteo Martari, conosciuto sul set della serie televisiva Non Uccidere.

Poi, improvvisamente, nel 2020 è arrivato un nuovo compagno al fianco dell’attrice. Si chiama Paolo Carullo ed è siciliano come lei. È un manager finanziario e un musicista della dj band Apple Jack. Si frequentano da più di un anno e – in una rarissima concessione – Miriam non ha escluso che il 2021 sia l’anno delle nozze.

