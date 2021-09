miriam-leone-si-sposa-oggi:-la-prima-foto-dal-matrimonio-con-paolo-carullo

Miriam Leone e Paolo Carullo si sposano oggi: la prima immagine dall’evento

A quanto pare le indiscrezioni, questa volta, dicevano il vero. Miriam Leone si sposerà oggi come preannunciato da Giuseppe Candela di Dagospia. Dopo tanto chiacchiericcio sulla sua presunta unione con Paolo Carullo, è proprio lei a dare la conferma definitiva del fatto. Ha scelto un mezzo per lei non del tutto convenzionale: il suo profilo Instagram. L’attrice è difatti molto riservata sulla sua vita privata, specie sui social network. Eppure questa volta ha scelto di parlare direttamente al suo milione e mezzo di followers. Ha infatti postato una foto in penombra, di spalle, in cui sembra indossare un abito bianco o forse una sottana. La didascalia è chiarificatrice: “Arrivo, Amore”. E così anche gli hashtag che la accompagnano: “che emozione”, “grata”, “grazie a tutti per essere con me”. Il momento del fatidico sì è dunque davvero arrivato.

Miriam Leone si sposa oggi: la location dell’evento

Come già detto, Miriam Leone è molto riservata e ha sempre voluto che si parlasse più del suo lavoro che della sua vita privata. Ragion per cui si sa poco del suo compagno, Paolo Carullo, e ancor meno dell’organizzazione del suo matrimonio. Tuttavia si era ipotizzato che la Leone avrebbe scelto Ragusa per sposarsi e oggi, il post dell’attrice, chiarisce che la verità non era poi così lontana da quella diceria. Nella foto postata questa mattina, ha infatti geolocalizzato Scicli, in Sicilia, vicino Ragusa. Non c’era dubbio che la coppia, formata da due siciliani, avrebbe scelto di tornare a casa per celebrare il lieto evento.

Miriam Leone e Paolo Carullo: matrimonio in gran segreto

Al momento queste sono le uniche informazioni a disposizione dei fan di Miriam Leone, che forse sono rimasti stupiti persino del post di stamattina. Evidentemente, in un momento di tale gioia, l’attrice ha voluto coinvolgere i suoi fan. Subito si è scatenata una pioggia di commenti di auguri per lei e Paolo Carullo: quasi duemila in appena quattro ore. Del matrimonio restano ancora segreti tutti i dettagli, che forse verranno via via svelati una volta detto “sì”.



