miriam-sette,-moglie-di-spinazzola-dopo-la-vittoria-dell’italia:-“notti-magiche,-giorni-difficili”

Leonardo Pinazzola e la moglie Miriam Sette si godono da casa il successo degli Azzurri agli Europei. Dopo l‘infortunio al tendine che lo ha costretto ad abbandonare la Nazionale, il centrocampista della Roma si è consolato grazie all’amore della sua famiglia e, in occasione di Italia-Spagna, ha fatto il tifo per compagni entusiasmandosi dal divano di casa, a Roma, commosso per l’omaggio di Lorenzo Insigne che ha indossato in campo la sua maglia numero 4. Non manca l’affetto del piccolo Mattia, primogenito del calciatore, né quello di Miriam che da buona sportiva augura il meglio agli Azzurri in vista della finale. All’indomani dell’ultima partita, pubblica su Instagram uno scatto con l’esultanza di coppia e un messaggio di incoraggiamento al marito perché, nonostante tutto, non si perda d’animo: “Notti magicheeeee impossibile da spiegare.. dopo giorni difficili..grazie ragazzi.. Per te FINALMENTEE”.

Il sostegno di Miriam Sette per l’infortunio di Spinazzola

Non era mancato il supporto via social da parte della moglie per Spinazzola infortunato durante la partita Belgio Italia degli Europei 2020. Rottura del tendine d’Achille, tristezza e frustrazione per il centrocampista della Roma che ha dovuto rinunciare a scendere in campo con la sua Nazionale ad un passo dalla semifinale. “Quante volte lo hai sognato, immaginato questo europeo…nessuno lo sa…ma oggi il treno per te si ferma qui!”, scriveva Miriam su Instagram pubblicando un tenero scatto del piccolo Mattia incollato al televisore. “Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi ed indimenticabili , chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato a tutta l’Europa ..Ora ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte, la supererai a testa alta con cuore e grinta ed il sorriso”.

Chi è Miriam Sette la moglie di Leonardo Spinazzola

Miriam Sette è la moglie di Spinazzola. 26 anni, originaria della provincia di Foggia, da bambina si è trasferita a Foligno, in provincia di Perugia, città natale del calciatore. Laureata in Scienze Politiche, oggi è una mamma a tempo pieno. La giovane coppia infatti, che si è sposata dopo un lungo fidanzamento nato n4l 2010, il 24 dicembre 2020, ha già due bambini: Mattia di 3 anni e Sofia nata pochi mesi da. La vita da genitore ha profondamente cambiato la prospettiva di Spinazzola, come ha raccontato di recente ai microfoni della Roma: “Prima ragionavo da ragazzo, ma com l’arrivo di Mattia mi sento addosso una responsabilità diversa. Non sono mai stato un pazzo fuori dal campo, ma adesso mi sento più tranquillo e soprattutto sono più felice”. Della loro splendida famiglia fa parte anche Yago, il cane al quale Mattia è molto affezionato. Oggi vivono a Roma.