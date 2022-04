Miriana Trevisan gela l’ex marito Pago: “Con lui non tornerò mai più”

Pago, l’ex moglie esclude un loro ritorno di fiamma: “Siamo opposti”

Oggi Miriana Trevisan ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. Ed in questa occasione la giornalista ha colto la palla al balzo per farle notare che suo figlio Nicola spera ancora che possa tornare insieme all’ex marito, nonché suo padre. A tal proposito la donna ha subito dichiarato in maniera lapidaria che purtroppo tra loro non potrà mai esserci un ritorno di fiamma perchè incompatibili:

“Sa bene anche lui che siamo opposti, quindi capisce che è impossibile…Noi andiamo molto d’accordo e ci vogliamo un gran bene, ma le nostre strade sono separate…”

Miriana Trevisan non lo nasconde: “Mio figlio geloso dei miei spasimanti nel reality? Può capitare”

Successivamente la giornalista del settimanale Nuovo ha rivelato alla popolare showgirl che il suo ex marito Pago ha rivelato tempo fa che il loro figlio si era molto ingelosito nel vederla corteggiata da alcuni concorrenti del GF Vip. E la donna, la quale ha rivelato di essere stata manipolata da Soleil e Katia nel periodo in cui ha vissuto nella casa più spiata dagli italiani, ha subito dichiarato di credere che la sua gelosia sia assolutamente comprensibile:

“Può capitare che di fronte ad un bacio fra il proprio genitore e un’altra persona ci possa essere un po’ di gelosia da parte di un figlio, ma non c’è nulla di male…”

La soubrette ha poi aggiunto di sperare che nel momento in cui anche suo figlio diventerà grande si sentirà libero di baciare la propria partner di fronte a lei.

Grande Fratello Vip, l’ex concorrente lo ammette: “Ho dovuto fare i conti con le mie ombre”

La giornalista di Nuovo ha poi chiesto a Miriana Trevisan di fare un bilancio sulla sua esperienza come concorrente dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Quest’ultima ha rivelato di non aver capito subito il meccanismo del programma, aggiungendo che è stata comunque un’esperienza complicata:

“Proprio nei mesi passati nella Casa di Cinecittà ho dovuto fare i conti con le mie ombre e con la mia forza…E’ stato un viaggio catartico…”

E proprio per un soffio non è riuscita ad accedere alla finalissima dello show.

L’articolo Miriana Trevisan gela l’ex marito Pago: “Con lui non tornerò mai più” sembra essere il primo su LaNostraTv.