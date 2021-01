Miriana Trevisan, quando lo shooting è sexy: che schianto – FOTO

Miriana Trevisan ha condiviso poco fa una foto su Instagram in cui si mostra in tutta la sua bellezza e sensualità

Miriana Trevisan, una delle stelle del programma di Gianni Boncompagni “Non è la Rai“, si diletta a pubblicare foto sul suo profilo Instagram che allietano gli animi dei suoi follower. Questa volta la showgirl ha pubblicato uno scatto in cui a farla da padrone sono il suo viso e il suo lato A. Indossa infatti un corpetto di paillettes che mette in risalto il suo abbondante seno. Le labbra sono appena dischiuse e dagli occhi castani emerge un intenso luccichio che dà luce a tutta la sua immagine. La frase che accompagna lo scatto di Miriana è del poeta libanese Khalil Gibran: “Non dimenticate che la terra si diletta a sentire i vostri piedi nudi e i venti desiderano intensamente giocare con i vostri capelli”. Una didascalia perfetta che ha scatenato i commenti dei suoi fan su Instagram.

Miriana Trevisan, una bellezza senza tempo

Nonostante non sia più giovanissima, Miriana Trevisan sfoggia un fisico da ragazzina e un look da far invidia a tantissime 20enni. Lo dimostrano le foto che la bellissima showgirl pubblica quotidianamente sui suoi profili social. Gli scatti infatti hanno ogni volta la capacità di togliere il fiato dei tanti che la seguono nella sua carriera, come dimostrano i cuoricini di cui ogni volta fa il pieno. In particolare l’outfit scelto per l’ultimo shooting è stato esibito anche in una versione in bianco e nero con delle sfumature vintage.

Lo sguardo di Miriana infatti sembra arrivare dritto al cuore dei suoi fan da un tempo passato dove la bellezza non era come oggi a portata di click. Un’immagine celestiale che certamente resterà nella mente di tanti se non in eterno di sicuro per un bel po’ di tempo.