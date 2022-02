miriana-trevisan-senza-freni:-“di-solito-…”

Prosegue l’avventura dei concorrenti del Grande fratello vip 6, che tra poche settimane ormai chiuderà i battenti, dopo 5 mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. Non stanno di certo mancando i colpi di scena, soprattutto dopo l’entrata di Alex Belli ancora una volta in casa. La tensione è ormai alle stelle e sono tanti i momenti in cui alcuni concorrenti danno sfogo all’ira e alla “disperazione”. Ovviamente, molti di loro sono li già dall’inizio e stare cinque mesi lontano dai propri affetti sta pesando parecchio. In questi giorni è stato anche tempo di confessioni e nello specifico a chiacchierare e rivelare qualcosa di inedito sono stati Miriana Trevisan e Davide Silvestri. Ma cosa si sono detti i due?

Grande fratello vip 6, Miriana Trevisan e Davide Silvestri si confessano

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che Miriana Trevisan e Davide Silvestri nei giorni scorsi siano stati protagonisti di una conversazione piuttosto intima. La gieffina sembra aver parlato con il coinquilino dicendo di aver subito da parte di un noto personaggio televisivo un torto. Pare che la gieffina abbia anche raccontato come ha reagito a questo torto.

Le parole di Miriana Trevisan durante la chiacchierata con Davide

“Se delle persone mi hanno fatto un torto mi difendo perché non sono del tutto idiota. Io cerco di fare tutto quello che posso con le forze che ho in quei momenti. Di solito me la vedo da sola con me stessa. Credimi che in passato ho fatto una di quelle ca**ate. Sono pentita di una cosa, non lo dico, cerco soltanto di raddrizzare la cosa. Cose qui dentro? No peggio. No, non voglio dire il fatto perché veramente me la sto pulendo dentro da sola ancora oggi e voglio trovare una soluzione“. Queste le parole dichiarate da Miriana, che non ha fatto intendere a chi si riferisse.

Verso chi sono indirizzate le parole di Miriana? Le ipotesi

“Davide, parlo di una questione fuori, non mi sono difesa in una situazione che era… in cui dovevo difendermi. Chi mi ha attaccato? Posso dire che era un momento in cui non dovevo permettere un certo atteggiamento. No non posso, non mi sono difesa. Basta, non lo voglio dire perché me la sto sistemando bene. Le cavolate si fanno, però poi si possono raddrizzare. Adesso ho capito che non si fa così, non si lascia passare”. Queste le parole di Miriana che hanno destato parecchia curiosità. Sono in tanti ad aver tentato di capire a chi potesse riferirsi ma basta fare qualche ricerca per capire che in passato ha avuto dei dissapori con Eva Henger e Serena Enardu. Non è dato sapere se effettivamente la Trevisan si riferisse ad una delle due, è solo un’ipotesi.