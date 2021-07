Miryea Stabile rivela che Ignazio ha ucciso una razza in Honduras Recentemente gli ex naufraghi Ignazio Moser, Miryea Stabile e Isolde Kostner si sono rincontrati tra le Dolomiti, in Alta Badia. Naturalmente gli ex concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021 hanno approfittato della situazione per fare una serie di Stories sui loro rispettivi profili Instagram […]

L’articolo Miryea Stabile, il retroscena su Ignazio Moser: “All’Isola è stato un assassino” proviene da KontroKultura.