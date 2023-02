Missa da Festa do Divino será celebrada nesta segunda-feira

Celebração será do padre Marcos Sulivan na Associação Pró-Divino. Entidade arrecada doações para vítimas da tragédia no Litoral Norte. Os devotos podem acompanhar a missa da Festa do Divino Espírito Santo nesta segunda-feira (27). A celebração será na Associação Pró-Festa do Divino às 20h. O celebrante será o padre Marcos Sulivan, reitor do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus, mais conhecido como Igreja de São Benedito. O cantor Guilherme Dela Plata também participa da missa.

Neste ano, a Festa do Divino Espírito Santo será realizada de 18 a 28 maio. O tema é “Divino Espírito Santo, fortalecei a Fé e a União nas famílias”. Os festeiros são Josmar Cassola Silva e Maria Tereza Pereira Cassola Silva e os capitães-de-mastro são Ricardo Medina Alvarez e Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina.

A Pró-Divino, sob a presidência de José Carlos Nunes Júnior, os festeiros e capitães-de-mastro pedem que os devotos levem um prato de doce ou salgado para a confraternização que ocorre sempre depois da missa.

Além disso, a Pró-Divino receberá alimentos não perecíveis, roupas, material de higiene e de limpeza para ajudar as vítimas da tragédia do Litoral Norte.

A Associação Pró-Festa do Divino fica na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232, no Mogilar.

