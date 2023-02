Missa de sétimo dia pelas vítimas de tragédia no Litoral Norte de SP é realizada em São Sebastião

Último boletim estadual aponta que 64 pessoas morreram após temporal devastador no último dia 19. Missa de 7º dia pelas vítimas de tragédia no Litoral Norte é realizada em São Sebastião

Parentes e amigos das vítimas da tragédia no Litoral Norte de São Paulo se reuniram em uma capela de Boiçucanga, em São Sebastião (SP), para celebrar a missa de sétimo dia na manhã deste domingo (26). A celebração foi marcada por momentos de emoção e palavras de conforto foram ditas para as pessoas que perderam os entes queridos após a forte chuva do último dia 19.

De acordo com o último boletim do governo estadual, 64 pessoas morreram no Litoral Norte após o temporal devastador, sendo 63 em São Sebastião e uma em Ubatuba.

Missa de sétimo dia pelas vítimas de tragédia no Litoral Norte

André Luis Rosa/TV Vanguarda

VEJA TAMBÉM

Veja resumo: Temporal devastador no Litoral Norte de SP completa uma semana

Participaram da missa de sétimo dia os parentes e amigos das vítimas, além de autoridades. A missa seria realizada em uma capela na Barra do Sahy, de onde são a maioria das vítimas. Porém, o local também está comprometido por causa das chuvas. Desta forma, a missa ocorreu em Boiçucanga, que é um bairro próximo.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros seguem na Vila Sahy neste domingo no trabalho de buscas. Segundo a Defesa Civil, ainda há uma pessoa desaparecida. Para auxiliar neste trabalho, funcionários da Anatel foram novamente chamados para operar o equipamento que identifica sinal de celular e pode ajudar a encontrar esse desaparecido.

No último sábado (25), o corpo de uma mulher foi localizado com a ajuda deste aparelho. Desde a tragédia, três pessoas foram localizadas com o auxílio do detector de sinal de celular.

Veja mais sobre o Vale do Paraíba e região bragantina

Vito Califano