Missas de quarta-feira de cinzas marcam início da quaresma na Diocese de Nova Friburgo; veja horários das celebrações

A Diocese de Nova Friburgo, que abrange paróquias das regiões Serrana, Norte e Baixada Litorânea do Rio, divulgou a programação de missas de quarta-feira de cinzas.

A data, celebrada neste 22 de fevereiro em 2023, marca o começo da quaresma, que é a preparação espiritual para a Páscoa, quando se comemora a ressurreição de Jesus Cristo.

Na Diocese de Nova Friburgo, o Bispo Diocesano Dom Luiz Antonio Lopes Ricci vai presidir a Missa de Cinzas na Catedral Diocesana São João Batista, em Nova Friburgo. A celebração acontecerá às 19h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Diocese.

Confira abaixo os horários das Missas com o Rito de Imposição das Cinzas em outras localidades da Diocese:

Catedral Diocesana São João Batista (Nova Friburgo) – 10h, 16h e 19h

Paróquia de Nossa Senhora da Assunção (Bela Vista) – Nova Friburgo – 17h30

Paróquia São Cristóvão (Mury) – Nova Friburgo – 19h

Paróquia Santa Edwiges (Vale dos Pinheiros) – Nova Friburgo – 19h

Paróquia Sant’Anna (Japuíba) – Cachoeiras de Macacu – 19h

Paróquia São Bento Abade (Ypu) – Nova Friburgo – 8h: Capela de NSª Aparecida – Catarcione; 19h: Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição – Cachoeiras de Macacu – 8h e 19h: Igreja Matriz; 19h: Capela Nossa Senhora do Carmo (Guapiaçu)

Paróquia Imaculada Conceição (Jardim Ouro Preto) – Nova Friburgo – 19h30: Igreja Matriz, Capela São Sebastião (Chácara do Paraíso) e Capela Sagrada Família (Amparo)

Vicariato Litoral

Paróquia São Paulo Apóstolo – Macaé – 19h

Paróquia Nossa Senhora das Graças (Lagomar) – Macaé – 19h30

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Macaé – 12h* e 19h (*Transmissão AO VIVO pelas mídias digitais da paróquia)

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição de Macabu – 9h: Capela Santo Expedito (Rhódia); 19h: Igreja Matriz* (*Live pelo YouTube e Facebook da paróquia)

Paróquia São Pedro (Triunfo) – Santa Maria Madalena – 19h

Paróquia Santo Antônio – Macaé – 19h* (*Transmissão pelas redes sociais da paróquia / Facebook e YouTube)

Paróquia São João Batista – Macaé – 19h

Paróquia São Vicente de Paulo – Rio das Ostras – 19h

Paróquia São Benedito – Rio das Ostras – 9h e 19h

Paróquia Nossa Senhora da Saúde (Casimiro de Abreu) – 9h * e 19h (*Transmissão pelas redes sociais da paróquia)

Paróquia Nossa Senhora das Neves (Córrego do Ouro) – Macaé – 18h: Comunidade Nossa Senhora Aparecida; 19h30: Igreja Matriz

Vicariato Norte

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Trajano de Moraes – 19h

Paróquia São José (São José do Ribeirão) – Bom Jardim – 9h: Capela Nossa Senhora da Conceição (Barra Alegre); 19h: Igreja Matriz

Paróquia São João Batista – Macuco – 8h e 19h

Paróquia Nossa Senhora da Piedade – Cordeiro – 8h e 19h

Paróquia Santa Maria Madalena – Santa Maria Madalena – 19h

Santuário Diocesano Santíssimo Sacramento – Cantagalo – 19h

Paróquia Santa Rita do Rio Negro (Euclidelândia) – Cantagalo – 17h: Capela Santo Antônio (Boa Sorte); 19h: Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Livramento (Valão do Barro) – São Sebastião do Alto – 19h

