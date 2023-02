Missionária de São Carlos que sobreviveu a terremoto decide ficar na Síria: ‘lutar pelo povo sírio’, diz

Ana Patrícia Maluf, de 43 anos, falou de momentos na tragédia que já matou mais de 41 mil pessoas em 2 países. Pais ficam preocupados, mas apoiam a decisão dela de continuar no país. Sãocarlense ajuda vítimas do terremoto na Síria

Uma missionária de São Carlos (SP) que sobreviveu ao terremoto na Síria decidiu permanecer no local para continuar atuando na ajuda humanitária. A tragédia já causou mais de 41 mil mortes no país e na Turquia e as equipes de resgate continuam na busca por sobreviventes.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

“Nesse momento nós todos queremos ficar e lutar pelo povo sírio. Lutar com um povo alegre, acolhedor, que ama a vida, lutador e guerreiro”, afirmou.

Em entrevista ao EPTV1, Ana Patrícia Maluf, de 43 anos, falou sobre os momentos de terror que passou há nove dias e como está a situação nesta quarta-feira (15). Ela vive em Alepo, uma das regiões mais atingidas pelo terremoto.

LEIA TAMBÉM:

Refugiado sírio que vive em Araras teme pela família: ‘o perigo está lá ainda’

VÍDEO: Mulher de 77 anos é resgatada com vida 212 horas após terremoto

Território da Síria está dividido em três áreas; entenda crise política

“A impressão que nós tínhamos é que a casa fosse cair realmente. Quando os tremores pararam, nós conseguimos correr para a rua para procurar um lugar longe dos prédios”, lembrou.

Moradores procuram vítimas e sobreviventes em meio aos escombros de um prédio que desabou em Jableh, na província de Latakia, Síria, nesta quarta-feira (8)

AFP

Ela faz um trabalho voluntário como missionária católica e é diretora de uma escola infantil pra famílias de baixa renda. O prédio onde mora não foi muito danificado, mas a destruição foi grande em vários pontos do país.

“A imagem era incrível. Nós vimos crianças, famílias, idosos descendo das casas, embaixo da chuva na noite fria. As pessoas realmente desesperadas. Ninguém sabia o que poderia acontecer”, disse.

“São milhares de pessoas que ainda dormem pelas estradas, pessoas que dormem nas igrejas, escolas e mesquitas. Aquilo que nos conforta é que tem uma grande corrente de solidariedade e humanidade que está envolvendo toda a Síria”, ressaltou Ana Patrícia.

Ana Patrícia Maluf, de 43 anos, está em ajuda humanitária na Síria

Reprodução/EPTV

Preocupação da família

A família dela, que mora no Jardim Ricetti em São Carlos, ficou muito apreensiva com a chegada das primeiras notícias do terremoto e estão com dificuldade para falar com ela por conta de problemas de internet e falta energia elétrica no país.

“Nós nos comunicamos de 2 em 2 dias. Ela manda mensagem ou algum vídeo assim que é possível”, disse a mãe de Ana Patrícia, Maria Elizabeth Maluf.

Ana Patrícia tranquilizou a família ao enviar esta mensagem, em seis de fevereiro, dia do terremoto. Falou para os pais e irmãos não se preocuparem porque ela e outros amigos estavam bem. Também pediu orações em memória das vítimas.

Moradores de São Carlos, pais de Ana Patrícia Maluf ficam preocupados, mas apoiam a filha na Síria

Rodrigo Sargaço/EPTV

“Elas estavam prestando assistência ao pessoal que estava nas ruas. Além do terremoto essa época do ano é muito frio, então foi nesse ponto que eles estavam dando assistência”, disse.

Mesmo sabendo que a filha está bem, ela e o marido, Omar Maluf, ficam preocupados. Além da possibilidade de novos tremores, a Síria enfrenta uma guerra civil há mais de uma década.

“Sempre quando vem notícia de lá é sempre um susto. A gente não sabe exatamente o que acontece. Dessa vez aconteceu uma catástrofe, o que a guerra não tinha derrubado, agora o terremoto derrubou. Aquelas pessoas não tem muita defesa”, lamentou Omar.

“Apesar do coração ficar apreensivo, nós queremos que ela seja muito feliz e leve felicidade para as outras pessoas”, destacou Maria Elizabeth.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Rienzo