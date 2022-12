Misura Banner OnlyFans con le giuste dimensioni

Per distinguerti dall’intensa concorrenza su OnlyFans, devi lavorare su ogni dettaglio. Questo articolo ti mostrerà come realizzare il banner del profilo perfetto.

Il banner del profilo OnlyFans è la prima impressione che qualcuno ottiene quando controlla il tuo canale. È un elemento cruciale del settore immobiliare digitale per fare colpo e invogliare le persone a scorrere e iscriversi.

Ecco due esempi da profili di celebrità verificati su OnlyFans:

Poiché OnlyFans è diventato più competitivo, il banner OnlyFans è anche un’opportunità per te di elevarti al di sopra del rumore e differenziarti dagli altri creatori per ottenere le ambite credenziali “Top 5%” o “Top 1%” OnlyFans. Per salire in cima, rendi la tua pagina il più sbalorditiva possibile. Ti consigliamo inoltre di assicurarti che il tuo design si adatti all’area dell’intestazione e non venga ritagliato.

TL; DR: Le dimensioni migliori per l’immagine del tuo banner sono 731×204 pixel.

In questo articolo, ti mostrerò come creare un’immagine banner OnlyFans con dimensioni, testo, filtri ed effetti perfetti. Spiegherò anche quali aree sono “off limits” perché sono bloccate dall’immagine del profilo e ti darò diversi esempi di fantastici design.

Dimensioni complete sulla tua pagina OnlyFans

L’immagine banner di OnlyFans è più ampia della maggior parte delle immagini banner su siti come LinkedIn , YouTube o Twitter. Se visualizzato a tutta larghezza, le dimensioni di un banner OnlyFans sono 731×204 pixel o proporzioni di circa 3,6:1.

Dimensioni del banner OnlyFans

Per ridimensionare l’immagine che desideri utilizzare per il tuo banner, vai su Kapwing.com nel tuo browser e fai clic su “Avvia modifica” per accedere a Kapwing Studio . Qui puoi caricare qualsiasi foto che hai salvato sul tuo dispositivo, così come qualsiasi contenuto che hai archiviato online. Quando la tua immagine è stata caricata completamente in Studio, fai clic su ” Dimensioni personalizzate ” nella barra degli strumenti a destra e inserisci 1462 per la tua larghezza e 408 per la tua altezza: in questo modo, il tuo banner sarà formattato perfettamente, con alta risoluzione.

Quindi, trascina gli angoli dell’immagine per coprire l’intera tela digitale. In alternativa, crea un design utilizzando livelli di testo, immagine, colori e forma.

Le “zone sicure” per il testo e le sezioni importanti

Le dimensioni esatte del banner OnlyFans cambieranno se visualizzate in diverse dimensioni del browser, dispositivi e posizioni del menu. Nei browser mobili o nei browser desktop stretti, ad esempio, il tuo banner verrà ritagliato su entrambi i lati, quindi dovresti mantenere il tuo viso, il testo e altre sezioni importanti relativamente vicino al centro dell’immagine in orizzontale.

Immagine del profilo: un altro problema è che quando il tuo profilo viene suggerito agli utenti di OnlyFans, la tua immagine del profilo verrà visualizzata in gran parte sul lato sinistro del tuo banner. Assicurati che le parti più importanti dell’immagine siano tenute fuori dal terzo sinistro dell’inquadratura.

Nell’esempio seguente, il banner del comico Ahri Findling è nascosto dalla sovrapposizione dell’immagine del profilo quando viene visualizzato nel feed di OnlyFans.

Tuttavia, il testo del banner OnlyFans viene visualizzato quando fai clic sul suo profilo.

Sovrapposizione del nome: nell’area del feed e dei suggerimenti di OnlyFans, la metà inferiore sarà più scura, coperta dalla sovrapposizione del nome del profilo. Nel profilo, la metà superiore dell’immagine del banner sarà coperta. Usa colori vivaci e contorni di testo per evitare che il tuo design venga oscurato da queste sovrapposizioni.

Inoltre, quando l’immagine del banner viene visualizzata in alcuni menu ed elenchi, potrebbe essere più larga del suo formato di visualizzazione completo e verrà ritagliata in alto e in basso. Per questo motivo, dovresti anche assicurarti che tutto il testo e le parti importanti non siano vicine alla parte superiore o inferiore del banner.

Come aggiungere testo, filtri ed effetti al tuo banner

Per apparire il più distintivo e raffinato possibile, è una buona idea aggiungere il nome del tuo profilo e altri dettagli nel testo, insieme a filtri o effetti visivi. Molti creatori incorporano gli altri handle o nomi utente dei social media come filigrane nell’immagine del banner di OnlyFans.

In Kapwing Studio, puoi creare caselle di testo con carattere, colore, stile, bordo personalizzati e persino effetti di ombreggiatura o bagliore. Seleziona Testo nella barra degli strumenti laterale, inserisci il testo che desideri, quindi modifica l’aspetto della casella di testo utilizzando gli strumenti di modifica nel menu a destra. Per i filtri estetici , seleziona la foto del tuo banner e scegli Regola dal menu a destra: qui puoi scegliere tra 18 diversi stili di filtro o modificare manualmente la luminosità, la saturazione, il contrasto e l’opacità del tuo banner.

Alcuni effetti di sovrapposizione sono popolari anche su OnlyFans. Se desideri aggiungere accenti come glitter, riflesso lente o raggi divini , seleziona Immagini nella barra degli strumenti a sinistra e cerca il tipo di effetto di sovrapposizione che desideri aggiungere all’immagine. Seleziona qualsiasi elemento dai risultati per caricarlo immediatamente nell’area di disegno di Studio, dove puoi ruotare, ridimensionare, ricolorare e disporre i tuoi effetti.

