moacyr-franco-e-fernando-luiz-se-apresentam-no-projeto-seis-e-meia-nesta-quarta-feira-(8)

Teatro Riachuelo Natal recebe shows a partir das 19h. Ingressos estão à venda na bilheteria e pela internet. Moacyr Franco volta a Natal com show especial

O Projeto Seis e Meia recebe Moacyr Franco e Fernando Luiz no palco do Teatro Riachuelo Natal, nesta quarta-feira (8). O show começa às 19h.

Os ingressos custam a partir de R$ 30 e estão à venda na bilheteria do teatro e pela internet.

O cantor potiguar Fernando Luiz abre a noite com apresentação especial para comemorar 50 anos de carreira.

Com 86 anos de idade, Moacyr Franco traz ao Teatro Riachuelo o show “Grandes Sucessos”, com mais de 30 canções que marcaram gerações, “Ainda Ontem Chorei de Saudade”, “Turbilhão” e “Seu Amor Ainda é Tudo”.

Ele ainda relembra histórias e lembranças de momentos inesquecíveis, entretendo o público com piadas e críticas bem-humoradas.

