mobile-world-congress-al-via:-che-cosa-aspettarsi-dalla-fiera-di-barcellona

Dopo un anno di assenza, ritorna l’appuntamento catalano: quest’anno meno smartphone e più dispositivi indossabili

(Foto: Mwc)

Ritorna il Mobile World Congress di Barcellona dopo aver saltato la scorsa edizione per via del Covid-19 e lo fa con un’edizione estiva che si terrà dal 28 giugno al 1 luglio prossimo. Il Mwc 2021 sarà di tipo misto dunque con gli eventi trasmessi in streaming sul web, ma sarà anche aperto al pubblico, facciamo un riepilogo. Il Mwc 2020 era stato tra i primi grandi eventi ad alzare bandiera bianca. Quello del 2021 sarà ben lontano dal fuoco d’artificio di novità vissuto negli anni precedenti, a maggior ragione considerando che tutti i grandi brand stanno da tempo prestano meno attenzione ai grandi show collettivi concentrandosi soprattutto a presentazioni a se stanti.

In un periodo dell’anno a metà tra le presentazioni già avvenute tra fine inverno / inizio primavera e l’autunno che porta al Natale, i protagonisti del Mobile World Congress 2021 non saranno gli smartphone. Non dovrebbero essere molti i modelli ufficializzati, si punta a un nuovo Compact di Sony, assieme a una versione Ultra di Sony Xperia 1 III, dovrebbe essere svelato anche un Nokia top di gamma, mentre Huawei dovrebbe focalizzarsi sulla piattaforma HarmonyOs ormai diventata il fulcro principale. Intel si concentrerà invece su intelligenza artificiale e 5G, mentre Tcl su un nuovo modello di smartglass

I veri protagonisti della fiera saranno i gadget indossabili. L’evento più atteso sarà alle 19.15 del 28 giugno con il Samsung Galaxy Mwc Virtual Event che dovrebbe finalmente mostrare il frutto dell’accordo tra i coreani e Google che hanno fuso i due sistemi operativi WearOs e Tizen per puntare sulla piattaforma Tizen. Aspettiamoci uno smartwatch Samsung di alto livello, che si metterà in diretta competizione con Apple Watch.

(Foto: Samsung)

Il giorno dopo (17:30 del 29 giugno) sarà il momento dell’ospite più atteso ovvero Elon Musk di Tesla, SpaceX, ma soprattutto di Starlink, il network per la diffusione di Internet dai satellite con un’intervista in streaming. Tra gli altri nomi grossi ci sarà Cristiano Amon di Qualcomm l’11:45 del 28 giugno, Julie Sweet di Accenture e anche Xu Ziyang di Zte entrambi alle 17:00 del 28 giugno.

Una delle presentazioni più massicce dovrebbe essere quella di Lenovo che ha pubblicato il video teaser su Twitter (vedi su) che mostra novità in ambito computer con le gamme ThinkPad e Yoga e un accenno a quelli che sembrano smart speaker.

Non resta che attendere il prossimo lunedì 28 giugno per tutte le novità ufficiali.