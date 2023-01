Mobilidade: o desafio entre o custeio e a segurança do transporte público em Sergipe

g1 ouviu profissionais que fazem o sistema de transporte público na Grande Aracaju. Eles detalharam suas rotinas e os bastidores da manutenção de veículos que são utilizados pela população e por eles mesmos. Wellington Vieira – encaregado de manutenção.

Leonardo Barreto/ g1

O transporte público é um eixo da mobilidade bastante complexo, com diversos problemas e desafios ainda maiores. Além da necessidade constante de melhoria da frota por parte das empresas, do outro lado, os usuários também cobram o aumento do número de ônibus em circulação, veículos em bom estado e ainda precisam lidar com os transtornos de algumas paralisações do serviço, em virtude de greves.

Apesar dos desafios, diariamente os ônibus do transporte coletivo estão circulando e levando cerca de 130.691 passageiros pela Grande Aracaju. São pessoas que vão para o trabalho, escola, casa, médico e outros tantos destinos, mas todos com o mesmo objetivo, sair e chegar em segurança.

Veículo em menutenção na garagem de uma empresa na Zona Norte de Aracaju (SE).

Leonardo Barreto/ g1

E para entender como funciona uma das engrenagens do processo de mobilidade, o g1 visitou a garagem de uma empresa de ônibus, na Zona Norte de Aracaju , para saber como é realizada a manutenção dos veículos, que garante a operação segura do sistema diariamente.

Segundo o gerente de manutenção da empresa, Anderson Vieira, há uma programação recomendada pela fabricante do veículo para que ele passe por uma revisão, mas diariamente eles são vistoriados.

Anderson Vieira – gerente de manutenção de empresa de ônibus em Aracaju (SE).

Leonardo Barreto/ g1

“Todo dia o próprio motorista faz uma verificação do veículo. Antes de sair da garagem, ele verifica como é que está a situação da iluminação, dos freios e se os elevadores, as plataformas de embarque e o sistema de bloqueio de portas estão funcionando. A empresa também optou por fazer uma revisão geral a cada 20 mil quilômetros rodados, e a cada cinco mil também é feita uma inspeção um pouco menos detalhada”, contou Anderson.

Wellington Vieira trabalha há oito anos na mesma empresa em Aracaju (SE).

Leonardo Barreto/ g1 SE

Todas as vistorias são monitoradas pelo mecânico encarregado de manutenção, Wellington Vieira, que trabalha em uma das empresas do transporte público da Grande Aracaju, há oito anos.

“Mecânicos, chapistas, eletricistas, todo mundo trabalha para que o ônibus esteja perfeito para rodar. A gente cuida das rodas, das portas, das janelas, até das peças mais pequenas e que não estão aparentes. O cuidado é fundamental. Ninguém merece pagar uma passagem e ter a rotina prejudicada porque o ônibus quebrou”, disse.

Os cuidados com a segurança vão muito além da parte mecânica. Somente em uma das empresas, são 123 funcionários nesta área que se revezam durante 24 horas.

Breno Morais – engenheiro de segurança de uma empresa de ônibus em Aracaju (SE).

Leonardo Barreto/ g1

Um deles é Breno Morais que é engenheiro de segurança e chefia equipes que vistoriam extintores, cintos de segurança e até sinalizações.

“Todos os dias temos profissionais que analisam as condições dos adesivos de orientação dentro dos veículos. Se estiverem apagados ou descolando eles são trocados. Também cuidamos da limpeza. Após a pandemia, todo o trabalho foi intensificado e hoje permanece. Os veículos diariamente são lavados com desinfetante hospitalar. Fazemos isso para reduzir os riscos de contaminação dos usuários”, falou.

Adeviso fixado em ônibus na Grande Aracaju (SE).

Leonardo Barreto/ g1

Segundo dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) , o gasto médio anual com manutenção de uma empresa de ônibus em Aracaju é de cerca de R$ 15 milhões, que contam com pelo menos 350 funcionários durante 24 horas.

A superintendente do Setransp, Raissa Cruz, lembrou que o transporte público é um serviço fundamental para que vários outros sejam realizados e destacou que a segurança dos passageiros passa por diversos critérios.

Raissa Cruz – superintendente do Setransp.

Leonardo Barreto/ g1

“O transporte público cumpre uma série de normas para vigorar. Ele tem que estar com todos os itens de segurança do veículo em dia. Itens de segurança relacionados ao próprio condutor, que precisa cumprir os ritos, passar por cursos de prevenção de acidentes, teste psicológico e outros processos. É o tipo de coisa que não se encontra no transporte clandestino, onde o passageiro fica vulnerável”, disse.

Custos

Se por um lado a segurança dos passageiros é importante, por outro é preciso ter recursos para custear a manutenção dos veículos. É nessa hora que empresas e gestores públicos esbarram no maior gargalo do sistema: o custeio.

A superintendente do Setransp explicou que hoje na grande Aracaju, o valor da tarifa não é suficiente para os custos do sistema, que vão da manutenção à folha de pagamento dos funcionários.

“Quando a gente pensa em qualquer medida para reduzir esses custos do sistema de transporte, a gente tá pensando em reduzir um custo que vai impactar na tarifa para o passageiro pagante. As empresas precisam de uma fonte de custeio para as gratuidades, além da desoneração do combustível e das peças. Esses são fatores que vão impactar diretamente na redução do valor para custeio, no valor da tarifa e ainda na qualidade do serviço prestado”, explicou Raíssa.

Usuários do transporte público em terminal de integração em Aracaju (SE).

Leonardo Barreto/ g1

Ela lembrou ainda que durante a pandemia, por conta da grave crise que se estabeleceu no sistema de transporte público, com a redução do número de passageiros, a Prefeitura de Aracaju reduziu o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que incidia sobre os serviços públicos de transporte coletivo operados, exclusivamente, por ônibus. O percentual foi reduzido de 2% para 0% durante 12 meses e ainda aplicou um aporte de R$ 6.003.288, para custear a gratuidade das pessoas com deficiência.

O governo federal também fez um aporte no valor de R$ 12.116.779,44 para custeio da gratuidade de idosos.

Serviço x qualificação

Aferição de temperatura e aplicação de álcool para reduzir contaminação pelo coronavírus.

Setransp

Além de lidar com dificuldades financeiras mais severas na pandemia, o sistema de transporte público precisou se adaptar a uma nova realidade que hoje faz parte do cotidiano, de forma mais atenuada.

O Setransp atuou na distribuição de máscaras, dispensação de álcool em gel, higienização de terminais e veículos. Medidas que foram adotadas e que são mantidas parcialmente para reduzir os impactos da Covid-19, que provocou a morte de mais de 6.400 sergipanos.

Mesmo diante do cenário pandêmico, o sistema de transporte público não parou. Em virtude da necessidade diária de transportar passageiros, as empresas precisaram colocar à prova as capacitações que anualmente são recebidas por seus funcionários, seja para garantia da segurança sanitária, como também para a garantia da segurança com relação a parte mecânica do veículo.

Capacitação de funcionários do transporte público em Aracaju (SE).

Setransp

“No ano passado, aproximadamente 1500 colaboradores das empresas do transporte público que atuam na Grande Aracaju, passaram por capacitações no Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/ Senat). Um total de quase 10 mil horas de treinamento. Tempo que prepara profissionais para desempenharem suas funções com excelência, ainda que nas condições mais adversas”, detalhou Raissa Cruz.

Funcionário e usuário do transporte

Encaregado de manutenção Wellington Vieira e a esposa dele, Rose Silva.

Leonardo Barreto/ g1

Seja mecânico, fiscal, ou motorista, quem trabalha no sistema de transporte público de uma cidade, sabe bem das suas responsabilidades e da necessidade de garantir a segurança dos passageiros, que nem sempre são desconhecidos.

O mecânico Wellington Vieira, que trabalha na manutenção dos ônibus, usa todos os dias o transporte público para ir trabalhar. Acompanhado da esposa, ele sai cedinho de casa. Eles vão trabalhar fazendo uso de veículos que passam todos os dias pelas mãos de Wellington.

“Eu amo o que eu faço. Tenho muito cuidado e compromisso com a minha função. Além de tanta gente que não conheço, todos os dias eu e minha família também estamos em um dos veículos”, conta.

Wellington Vieira costuma estar no ponto de ônibus todos os dias por volta das 7h.

Leonardo Barreto/ g1

A esposa de Wellington, Rose Silva, contou que o cuidado dele com os veículos é constante. “Às vezes estamos na rua e o motorista ainda não percebeu que tem uma lanterna queimada, por exemplo. Ele já liga para a empresa e avisa que vai chegar determinado ônibus, e que este precisa de reparo. Tenho muito orgulho dele”.

Apesar do trabalho de tantos profissionais na rotina do transporte público, muitos passageiros como a assistente social, Katia Caldas, nem imaginam como funciona todo o trabalho realizado nas garagens antes que os veículos saiam para as ruas.

Katia Caldas – assistente social, que utiliza o transporte público para trabalhar.

Leonardo Barreto/ g1

Após saber um pouco dessa rotina, através da equipe do g1, ela disse que ficou surpresa. “Pego ônibus todos os dias e realmente não imaginava que tinha todo esse trabalho. Como usuária, espero que essas ações sejam mais divulgadas, para que todos tenham conhecimento da importância de cada funcionário que faz parte desse sistema”.

Transporte em números

Para atender os mais de 130 mil passageiros diariamente, o sistema de transporte da Grande Aracaju possui 527 veículos na Grande Aracaju, oito terminais de integração, 97 linhas em circulação e 12 no sistema corujão.

Ônibus do transporte coletivo saindo de temrinal de integração em Aracaju (SE).

Leonardo Barreto/ g1

Vittorio Rienzo