Mobilità docenti 2023/24, compilare la domanda senza commettere errori. Con guida PASSO DOPO PASSO divisa in capitoli

Al via le domande di mobilità 2023/24 dei docenti di ruolo. La scadenza è fissata dall’ordinanza ministeriale n. 36 dell’1 marzo al 21 marzo 2023. Su Istanze online sono disponibili le domande. Le finestre sono quattro: una per i docenti di scuola dell’infanzia, una per primaria, una per secondaria di I grado, e infine per secondaria di II grado.

Vittorio Ferla