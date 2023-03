Mobilità docenti 2023/24, rientro e restituzione al ruolo di provenienza: indicazioni

Mobilità 2023/24: in corso, con scadenza il 21 marzo, le domande per il personale docente; dal 9 al 29 marzo le domande per il personale educativo; dal 17 marzo al 3 aprile le istanze per il personale ATA. All’articolo 3, comma 3, dell’OM 36 dell’1 marzo le specifiche su rientro e restituzione al ruolo di provenienza.

