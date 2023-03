Ultimi giorni per l’inoltro delle domande di mobilità per il personale docente, mentre, per gli Ata, le operazioni sono partite venerdì 17 marzo e si completeranno il prossimo 3 aprile.

L’articolo Mobilità docenti e Ata 2023, vincoli, deroghe e novità. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) LIVE Lunedì 20 marzo alle 14:30 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

Vito Califano