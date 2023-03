Mobilità docenti religione cattolica, domande dal 21 marzo. I moduli e le info utili

Da martedì 21 marzo e fino al 17 aprile 2023 gli insegnanti di religione cattolica di ruolo interessati possono presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2023/24. Il 21 marzo, ricordiamo, scadono invece i termini per la presentazione delle domande del personale docente. Gli insegnanti di religione presentano le domande con modello cartaceo e non online come il resto del personale.

Vito Califano