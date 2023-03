I docenti titolari nella scuola primaria possono aver attribuiti punteggi, per l’eventuale servizio svolto continuativamente come specializzati o specialisti per l’insegnamento della lingua inglese. Punti e criteri di valutazione.

L’articolo Mobilità primaria 2023, come si compila la domanda per posto lingua SIMULAZIONE VIDEO sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

pappa2200