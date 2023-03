‘Mocetona’, ‘copázio’, ‘bocarra’ e mais: aumentativos de palavras comuns surpreendem a internet

Vídeo aponta ‘mocetona’ como aumentativo de moça e ‘copázio’ como aumentativo do copo. Professor Sérgio Nogueira, porém, afirma que termos cotidianos, como ‘copão’, também são aceitos. ‘Copázio’ e ‘Mocetona’; professor surpreende internet com exemplos de aumentativos

Um vídeo em que o professor Laércio Silva de Souza, de 36 anos, aparece dando exemplos de aumentativos de palavras comuns surpreendeu usuários de redes sociais na última terça-feira (21). O morador de Teresina, no Piauí, explica na gravação, por exemplo, que “copázio” é o aumentativo de copo, e “mocetona” o de moça.

“Essas são as únicas formas corretas de aumentativo para aquelas palavras do vídeo. No caso de ‘copão’, que muitas pessoas apontaram como aumentativo da palavra copo, é uma forma que não está de acordo com a gramática normativa. As pessoas querem colocar ‘ão’ em tudo. Algumas palavras não têm a terminação ‘ão’ no aumentativo. Por exemplo, moça é mocetona, copo é copázio”, afirmou Laércio Silva ao g1.

Para o professor Sérgio Nogueira, formado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), não é bem assim. Segundo ele, em alguns casos o uso de palavras terminadas em “ão” – como copão e bocão – é permitido na linguagem cotidiana.

“Isso tudo é uma questão de adequação. Numa linguagem diária e cotidiana, “bocão” e “copão” são aceitos. Mas, temos também essas formas eruditas [do vídeo], que a gente encontra na literatura e em textos formais. São duas linguagens distintas”, afirmou Sérgio Nogueira.

“Você falar no seu dia a dia ‘copázio’ ou ‘bocarra’ é demais. Há uma diferença entre a língua erudita e linguagem coloquial. Não devemos misturar as duas. É igual a roupa, temos roupas para cada ocasião. Terno e gravata não é a roupa mais usada para ir ao Maracanã. A palavra correta é adequação”, completou Nogueira.

Veja outros aumentativos, de acordo com a forma erudita:

Copo – Copázio

Boca – Bocarra

Fogo – Fogaréu

Homem – Homenzarrão

Moça – Mocetona

Rapaz – Rapagão

Dinheiro – Dinheirama

Corpo – Corpanzil

Mata