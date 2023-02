Mocidade Independência que fazer rir e emocionar com desfile em homenagem a Chico Anysio

Agremiação de Cubatão (SP) vai homenagear o humorista no Carnaval de Santos. Mocidade Independência, de Cubatão, irá homenagear o humorista Chico Anysio

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Em um só desfile, a história daquele que fez vários personagens. A Mocidade Independência, de Cubatão, contará na Passarela Dráusio da Cruz, no bairro Castelo, a trajetória do humorista Chico Anysio, no enredo Chico Anysio – A Arte de Fazer Sorrir.

Sétima escola da segunda noite de desfile — e a quarta do Grupo Especial —, a Mocidade Independência é fruto da fusão da Independência, do Casqueiro, com a Mocidade Dependente do Samba, sétima colocada em 2020.

“Logo após o Carnaval 2020, se deram as paralisações devido à covid, e foram tempos de muita tristeza. A ideia de homenagear o Chico Anysio se deu como um contraponto, pois ele era um mensageiro da alegria em nosso País, o oposto do que estava acontecendo. Nós entendemos que ele retratava muita alegria com seus personagens, como fazemos com nosso Carnaval”, conta Severino Oliveira, o Tatai, presidente da agremiação.

Morto em 2012, Chico Anysio criou mais de 200 tipos. “Nossa agremiação vai contar a história de Chico Anysio através de seus próprios personagens, em toda sua diversidade”, afirma Tatai.

Alegria e emoção Composto por Vinna do Casqueiro, Jr. Bicalho, Renato da P.A., Thiago Peres (Padoca), Victtor Pimentel, Renato Tubarão e Xuxu do Cavaco, o samba-enredo, a ser interpretado por Fernandinho SP, é considerado pelo presidente da Independência como “muito bom e envolvente”.

Com 1,2 mil componentes em 14 alas, a Mocidade Independência promete um desfile colorido, alegre e empolgante, mas também carregado da emoção dos momentos difíceis na memória.

“O Carnaval 2023 será lembrado por todos nós que o faremos. Foram momentos difíceis para as escolas de samba e para todos aqueles que conhecemos há anos e que trabalham para que tudo possa acontecer. Ver amigos perderem seus empregos e sua principal fonte de renda não foi fácil. Será uma emoção muito grande atravessar a passarela. A empolgação e a alegria de estarmos todos juntos novamente será emocionante para todos nós, sambistas e amantes da cultura popular de nosso País”, comenta Tatai.

A escola

Nome: Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mocidade Independência

Fundação: 17 de junho de 2008

Bairro: Jardim Casqueiro (Cubatão)

Melhor colocação: Três vezes campeã do Grupo de Acesso, em 2013, 2015 e 2018

Componentes: 1.200

Alas: 14

Alegorias: 3

Conheça o samba-enredo

“Chico Anysio – A Arte de Fazer Sorrir”

Vai transbordar a emoção

Quando a sirene tocar

Ver a cortina se abrir

E o grande show começar

Renasce Chico e sua irreverência

Nos braços da Independência!

Vesti vermelho e branco pra voltar

Trago a alegria pra quem quer sambar

Na fé da minha gente, que tanto esperou

Transformo a tristeza em bom humor!

Voltei… Sou aquele menino

Que nasceu nordestino, lá no meu Ceará

Se a vida não é doce igual garapa

Eu cruzei mares para encontrar

O meu destino, Rio de Janeiro

Na esperança de recomeçar!

E foi no rádio que mostrei o meu valor

O personagem que o Brasil eternizou

Amado mestre, fez o povo gargalhar

“E o salário, ó!”, não dá!

Dentro das televisões

Personagens, bordões

Retratei o dia a dia

Chico Anysio virei

E assim me tornei o rei da alegria

Sempre estou pronto pra denunciar

Faço do humor o irmão da poesia

Sou o retrato do povo que vive a lutar!

Eu vejo um Chico em cada sorriso

Em cada sorriso um Chico a brilhar

Sempre com a felicidade em primeiro lugar!

Compositores: Vinna do Casqueiro, Jr. Bicalho, Renato da P.A, Thiago Peres (Padoca), Victtor Pimentel, Renato Tubarão e Xuxu do Cavaco

Intérprete: Fernandinho SP

