Moda e musica: il prezioso connubio di stile firmato DiamonDiamond e Paolo Anziliero fa tappa al resort Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat

Raccontare il Made in Italy attraverso la moda e la musica: un prezioso connubio che si è tradotto in peculiari eventi che portano la firma di Andrea Falcioni titolare di DiamonDiamond e del cantante lirico Paolo Anziliero.

L’esperimento di abbinare musica e moda era già stato messo in atto lo scorso mese, nellasfilata evento “Roma è di moda” che si era tenuta nella Capitale nella suggestiva via Veneto lo scorso 28 luglio quando si era esibito Paolo Anziliero .

Lo stile regna sovrano, la location è sempre di gran prestigio: come Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat, diretto da Piero Magrino ,”sede” lo scorso 27 agosto di un nuovo evento esclusivo che ha catturato totalmente l’attenzione del pubblico presente.

Paolo ha dichiarato che l’idea di ” fare salotto ” e fare un mix di arte, moda e musica è cominciata nella loro Sede di Roma in via della scrofa 73 e fornisce grandi soddisfazioni il poterlo replicare in una location di un così alto livello.

Quella di Paolo è la storia di una voce che si è distinta nell’Opera, forte di quella caratura da soprano che tiene incollati i suoi ascoltatori alle sue note. Cantante lirico di notevole spessore, ha stregato tutti nella trasmissione di Canale 5 Tu Sì Que Vales.

Oggi, conclude Paolo, vorrei che la musica grazie alla moda arrivasse ad un pubblico più giovane; il concetto è che anche la mia musica di nicchia diventi più fruibile.

Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat

Un esclusivo resort termale in Val d’Orcia, residenza rinascimentale del Granduca Ferdinando I de’ Medici, dove sgorgano acque termali rigeneranti in un panorama unico al mondo.

Lo spa resort sin dalla sua apertura nel 2002 ha ospitato numerose personalità di spicco del mondo dell’arte, del cinema e dello spettacolo, come Sergio Castellitto, che proprio a Fonteverde ha girato alcune scene del suo film “Non ti muovere”, Penelope Cruz, protagonista dello stesso, le attrici Isabella Ferrari e Cristina Capotondi, il regista Ferzan Ozpetek, gli attori Margherita Buy e Stefano Accorsi, protagonisti del film “Io viaggio sola” della regista Maria Sole Tognazzi che, sempre a Fonteverde, ha scelto di ambientare alcune scene del film, Pierfrancesco Favino e tanti altri.

Non solo attori ma anche molti scrittori e protagonisti del mondo della cultura che ogni estate partecipano alla kermesse “La Terrazza Incontri a San Casciano” con appuntamenti di letteratura, giornalismo, politica, sport ed economia.