Modella di OnlyFans uccide il fidanzato, pochi giorni prima era andata alla polizia

Le violenze

Courtney, che conta 2 milioni di followers su Instagram ed è molto nota anche su OnlyFans, è accusata di omicidio di secondo grado per la morte di Christian Obumseli, 27 anni. Un video che li immortala in un ascensore mostra la coppia litigare violentemente e poche ore dopo il 27enne sarebbe stato trovato morto. La 26enne avrebbe però agito per legittima difesa, come emerge dalle ultime indagini.