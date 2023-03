modena,-detenuto-scappa-prima-dell’interrogatorio-e-lascia-solo-le-ciabatte

Modena, 31 marzo 2023 – Avrebbe dovuto essere sottoposto ad interrogatorio di garanzia. Invece, una volta arrivato davanti al tribunale di Modena, si è dato alla fuga in pochi secondi. Neppure il tempo di farlo uscire dall’auto che l’uomo, un 34enne nordafricano, ha iniziato a correre per le vie del centro storico, lasciando sul posto, in via San Vincenzo, soltanto le ciabatte.

Il singolare episodio è accaduto questa mattina a Modena, intorno alle 8. Diverse persone hanno assistito alla fuga repentina dello straniero, rincorso ovviamente dagli agenti della Polizia di Stato. Le ricerche sono ancora in corso.

Da quanto emerso il 34enne era stato portato a Modena da Milano per partecipare appunto a un’udienza in cui avrebbe dovuto rendere interrogatorio. Infatti lo straniero, clandestino, arrivava dal Cpr di Milano e gli era stato notificato un divieto di dimora a seguito di una vicenda per droga. A quanto pare il clandestino temeva l’espulsione e ha così deciso di darsi alla macchia, evitando di sottoporsi all’interrogatorio. Ora sono in corso le ricerche da parte della polizia.

Ufficio Stampa