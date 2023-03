modena,-rubate-le-placche-in-ottone-dei-campanelli-in-corso-canalgrande

Modena, 23 marzo 2023 – Banda dell’ottone in azione in città. Continuano i furti delle placche dei campanelli all’ingresso dei palazzi. Dopo diversi episodi accaduti in quartieri differenti, questa volta nel mirino è finito il centralissimo corso Canalgrande, nella zona del tribunale e della procura. Le forze dell’ordine impegnate nel rintracciare i responsabili, sperano che le telecamere della videosorveglianza possano aver ripreso qualcosa.

