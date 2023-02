Mogi-Bertioga é interditada após asfalto ceder com temporal; FOTOS

O asfalto cedeu na manhã deste domingo (19) na altura do KM 82. O DER orienta os turistas que estão em Bertioga a retornarem pelo Sistema Anchieta/Imigrantes. Rodovia Mogi-Bertioga fica interditada após asfalto ceder devido a fortes chuvas que atingem Litoral

Aconteceu em Bertioga

O asfalto de um trecho da rodovia Mogi-Bertioga rachou e cedeu neste domingo (19). A rodovia foi totalmente interditada e não tem previsão de liberação, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A cratera no asfalto se abriu depois das chuvas intensas na região.

Segundo o DER, o asfalto cedeu na altura do KM 82, no trecho de Biritiba-Mirim. Uma cratera abriu na pista devido ao rompimento de uma tubulação por causa da chuva e causou a erosão. De acordo com informações do departamento, embaixo da rodovia há uma galeria pluvial que não deu conta da quantidade de chuva, o que ocasionou o buraco na pista.

Além disso, também há interdição total nos KMs 90 e 91, devido à queda de barreira, e no KM 87, devido a uma erosão.

Por volta das 10h, o DER informou que não tem previsão de liberação da rodovia. A estrada é uma das ligações da Região Metropolitana de São Paulo com o Litoral.

Temporal faz asfalto ceder na rodovia Mogi-Bertioga

Erosão e deslizamento interditam rodovia Mogi-Bertioga

Arte/g1

Desvio

O DER orienta os turistas que estão em Bertioga a retornarem pelo Sistema Anchieta/Imigrantes.

Uma equipe do DER está no local, avaliando a situação para definir os procedimentos necessários para o restabelecimento do tráfego.

A Mogi-Bertioga ficou movimentada durante todo o sábado (18), entre Mogi das Cruzes e o Litoral. A previsão do DER é que 143.723 veículos seguissem em direção ao litoral durante o feriado prolongado do carnaval.

Cratera se abriu na Rodovia Mogi-Bertioga

Polícia Rodoviária/Divulgação

Estragos de pista da Mogi-Bertioga se estendem até o canteiro

Polícia Rodoviária/Divulgação

Mata