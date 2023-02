Mogi-Bertioga segue sem previsão para liberação do trânsito; veja alternativas

O asfalto cedeu na manhã deste domingo (19) na altura do KM 82, trecho de Biritiba Mirim. O DER orienta os turistas que estão em Bertioga a retornarem pelo Sistema Anchieta/Imigrantes. Bloqueio no trecho do KM 77 na Rodovia Mogi-Bertioga

Aniele Santos/TV Diário

A Rodovia Mogi-Bertioga que foi interditada por causa dos estragos da chuva na madrugada deste domingo (19) segue sem previsão de liberação. A estrada é uma das ligações da Região Metropolitana de São Paulo com o Litoral.

Rodovia Mogi-Bertioga fica interditada após asfalto ceder devido a fortes chuvas que atingem Litoral

Aconteceu em Bertioga

Segundo o DER, o asfalto cedeu na altura do KM 82, no trecho de Biritiba-Mirim e uma cratera se abriu na pista devido ao rompimento de uma tubulação. De acordo com informações do departamento, embaixo da rodovia há uma galeria pluvial que não deu conta da quantidade de chuva, o que ocasionou o buraco na pista.

O DER informou nesta segunda-feira (20) que, além da cratera, há interdição parcial nos km 90 e 91, por causa de queda de barreira; e no Km 87, devido a uma erosão. Uma equipe do departamento esteve no local e avalia as obras emergenciais que serão necessárias.

“Caso necessário o deslocamento, os motoristas devem usar como rotas alternativas as rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150)”, informou em nota.

Para quem precisa ir ao Litoral Norte, a Tamoios foi liberada nesta segunda-feira (20), mas já no litoral, a Rio-Santos tem vários trechos interditados, sendo um deles entre São Sebastião e Bertioga. “Devido a uma queda de barreira no km 174+500 da SP-055, na Praia do Juquehy, o acesso a uma rota alternativa pela Rodovia dos Tamoios está interditado para quem está entre Bertioga e Juquehy”, explica o DER.

Já para acessar Bertioga e o Litoral Sul, a única alternativa é o motorista acessar o rodoanel em Itaquaquecetuba ou em Suzano e ir até São Bernardo do Campo. Depois acessar a Anchieta e descer até a Baixada Santista. Então, já no litoral, é preciso acessar a SP 55, a Rodovia Manoel Hipólito do Rego. Neste momento, o motorista leva 2 horas e 23 minutos por este trajeto.

Erosão e deslizamento interditam rodovia Mogi-Bertioga

Arte/g1

Uma equipe do DER está no local, avaliando a situação para definir os procedimentos necessários para o restabelecimento do tráfego.

A Mogi-Bertioga ficou movimentada durante todo o sábado (18), entre Mogi das Cruzes e o Litoral. A previsão do DER é que 143.723 veículos seguissem em direção ao litoral durante o feriado prolongado do carnaval.

Cratera se abriu na Rodovia Mogi-Bertioga

Polícia Rodoviária/Divulgação

Estragos de pista da Mogi-Bertioga se estendem até o canteiro

Polícia Rodoviária/Divulgação

