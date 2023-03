mogi-bertioga-tem-pista-interditada-parcialmente-sentido-litoral-depois-de-acidente,-diz-der

Carros de passeio colidiram na altura do KM 77, na manhã desta sexta-feira. A Rodovia Mogi-Bertioga tem interdição parcial sentido Litoral na manhã desta sexta-feira (31). De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a interdição aconteceu por conta de um acidente na altura do quilômetro 77.

O DER completou que dois carros de passeio colidiram e foi necessário interditar a pista de quem segue para o Litoral. O tráfego está fluindo no local por uma faixa reversível no sentido Mogi das Cruzes.

O g1 tenta contato com a Polícia Rodoviária Estadual para saber se o acidente teve alguma vítima.

