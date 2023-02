Mogi-Bertioga tem tráfego intenso no sábado de carnaval

DER informou que movimento na rodovia em direção a praia no final do dia apesar de intenso não tem lentidão. No sábado rodovia está movimentada desde às 6h. Mogi-Bertioga registra alto número de fluxo de veículos para o feriado de Carnaval

O motorista do Alto Tietê que vai passar o carnaval no Litoral vai encontrar a Rodovia Mogi-Bertioga com trânsito intenso no final da tarde deste sábado (18). O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que por volta das 17h25, a rodovia apesar do trânsito intenso em direção nao Litoral não tem pontos de lentidão.

Situação bem diferente do início da manhã. Por volta das 6h, o trânsito estava lento e o congestionamento se concentrava no trecho de serra.

Já por volta das 10h30, o DER registrou congestionamento do quilômetro 63 ao 77 por excesso de veículos. O departamento fez algumas operações com o objetivo de melhorar o trânsito no trecho.

A previsão do DER é que a Mogi-Bertioga deve receber 143.723 veículos que vão seguir em direção ao Litoral durante o feriado prolongado do carnaval. Desde sexta-feira (17), o DER e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) têm um esquema especial de trânsito nas rodovias que cortam a região.

Reforço

As rodovias administradas pelo DER contarão com drones, 54 câmeras de circuito fechado de TV e 10 câmeras panorâmicas monitoradas em tempo real pelos Centros Operacionais do DER, que funcionam 24 horas por dia, além de 98 contadores veiculares.

Também haverá reforço de equipamentos e recursos com apoio de viaturas e veículos em pontos estratégicos nas principais rodovias, além de caminhonetes de inspeção, guinchos leves e pesados.

Mogi-Bertioga tinha trânsito normal no trecho de Mogi das Cruzes no início da manhã de sexta-feira

Reprodução/TV Diário

Os Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) vão reforçar as orientações e alertas aos motoristas. Artesp também reforça a operação das oito travessias litorâneas do estado. Já os Parques Estaduais funcionarão normalmente.

Confira os horários previstos de menor movimento

Sábado (18): 0h às 8h e 20h a 0h

Domingo (19): 0h às 8h e 20h a 0h

Segunda-feira (20): 0h às 14h e 22h a 0h

Terça-feira (21): 0h às 10h e das 22h a 0h

Quarta-feira (22): 0h às 08h e 18h a 0h

Ayrton Senna/Carvalho Pinto

No sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto devem passar mais de 1,5 milhão de veículos pelas quatro praças de pedágio, nos dois sentidos, durante o carnaval. A expectativa é da Ecopistas que administra as rodovias.

De acordo com a Ecopistas, apenas no sentido interior, a expectativa é que 730 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio em direção às cidades do Alto Tietê, Vale do Paraíba, região serrana de Campos do Jordão, Litoral Norte de São Paulo e Rio de Janeiro.

Segundo a previsão, o movimento deve ser mais intenso no sentido do interior na sexta-feira (17), das 12h às 20h. Já no retorno, o fluxo de veículos deve aumentar na segunda-feira (20), das 11h às 19h, e na quarta-feira (22), das 12h às 20h.

A concessionária informou que vai disponibiliza, diariamente, seis ambulâncias de resgate, uma UTI móvel, cinco rotas de inspeção de tráfego, cinco guinchos leves e dois guinchos pesados, além de um caminhão irrigadeira. Durante o período de maior movimentação, a empresa contará ainda com o apoio extra de seis guinchos.

Para ajudar na agilidade será disponibilizado o pagamento por aproximação, usando cartões de débito e crédito com a tecnologia NFC, em todas as cabines de cobrança manual. Na praça de São José dos Campos, no km 92 da Carvalho Pinto, a concessionária disponibilizará duas cabines de autoatendimento para veículos de passeio, uma em cada sentido, onde é possível pagar por aproximação de forma totalmente autônoma.

Além disso, nos horários de pico, as praças de pedágio funcionarão com capacidade máxima e, caso necessário, será implantada a Operação Papa-fila nas praças de Itaquaquecetuba e Guararema. Nessa atividade, funcionários, devidamente identificados, estarão à disposição dos motoristas para realizar a cobrança antecipada às cabines.

Dicas de segurança

A concessionária recomenda que antes de iniciar a viagem, o motorista faça a revisão do veículo e verifique os principais itens, como os freios, os pneus, as luzes dos faróis e lanternas e os níveis de água, óleo do motor e combustível. Para uma viagem segura, é imprescindível respeitar os limites de velocidade, manter uma distância segura do veículo da frente, sinalizar com antecedência a mudança de faixa e sempre usar o cinto de segurança, inclusive no banco de trás, além de evitar o uso do celular ao dirigir e de ingerir bebidas alcoólica no volante.

Acesso às rodovias

O corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto dá acesso a importante vias que levam às praias do litoral Norte de São Paulo e região do Vale do Paraíba.

Rodoanel Mário Covas: acesso no km 36 da rodovia Ayrton Senna

Rodovia Mogi-Bertioga: acesso no km 45 da rodovia Ayrton Senna

Rodovia Dom Pedro I: acesso no km 73 da rodovia Carvalho Pinto

Rodovia dos Tamoios: acesso no km 96 da rodovia Carvalho Pinto

Rodovia Oswaldo Cruz: acesso no final do prolongamento da rodovia Carvalho Pinto

Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro: acesso pela interligação da Carvalho Pinto com a Dutra.

Rodoanel

Os trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas devem receber mais de 990 mil veículos durante o carnaval. A expectativa é da SPMar que administra o rodoanel. Segundo a concessionária, a maior parte dos foliões deve seguir pelo trecho Sul, onde a expectativa é que circulem 690 mil veículos, sendo um terço desse movimento com destino ao litoral paulista. Já pelo trecho Leste são esperados 297 mil carros.

A previsão da concessionária é que o maior movimento ficará concentrado na sexta-feira (18), das 14h às 22h, e no sábado (19), das 7h às 14h. Enquanto na terça-feira (21), tradicionalmente o dia de retorno para capital, um fluxo mais intenso será esperado das 16h às 20h.

Para agilizar a circulação, a operação papa-fila será implantada na venda e cobrança de cupons de pedágios, minimizando a formação de filas na aproximação da praça de pedágio do km 70 e permitindo a melhor evolução pelo acesso à Rodovia dos Imigrantes no sentido litoral.

A operação Carnaval contará com 25 viaturas de apoio, entre elas: 5 ambulâncias, 8 guinchos (leves e pesados), 5 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate a princípio de incêndio e 1 caminhão de resgate de animais. Nesse período não haverá o transporte de cargas especiais na rodovia.

Os trechos Sul e Leste do Rodoanel também contam com quatro unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Eles estão localizados nos quilômetros 41, 68, 102 e 121 no caso do usuário precisar para fazer uma pausa em sua viagem ou solicitar algum tipo de informação ou atendimento. Os locais estão equipados com banheiros, fraldários, sala de espera e água potável.

O trecho Leste corta o Alto Tietê. Ele vai do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Avenida Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eroles – SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna – SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra – BR116 (km 130 em Arujá).

