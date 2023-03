mogi-conecta-emprego-oferece-600-vagas-para-operador-de-telemarketing

Interessados devem cumprir alguns requisitos, como ter 18 anos ou mais, ensino médio completo, noções de informática e residir em Mogi das Cruzes. O programa Mogi Conecta Emprego, da Prefeitura de Mogi das Cruzes, está com 600 vagas abertas para a função de operador de telemarketing. As oportunidades são oferecidas por meio do Programa de Formação de Talentos em Atendimento ao Cliente, uma parceria entre a Prefeitura e a empresa NeoBpo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de março, através de formulário online. O Programa é gratuito e a empresa também oferece um curso de qualificação profissional.

Os interessados nas vagas devem cumprir alguns requisitos, como ter 18 anos ou mais, ensino médio completo, noções de informática e residir em Mogi das Cruzes.

Programa de Formação de Talentos em Atendimento ao Cliente

Inscrições:

Formulário online.

Requisitos:

Ter 18 anos ou mais;

Ensino médio completo;

Noções de informática;

Residir em Mogi das Cruzes.

Mais informações:

Site da Prefeitura de Mogi das Cruzes;

Centro – Escola do Empreendedorismo e Inovação/CRESCER;

Rua Senador Dantas, 326 – Centro;

Telefone: 4798-5902.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Ufficio Stampa