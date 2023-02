Mogi das Cruzes abre agendamento para vacina contra a Covid-19 para crianças e bebês

Pais devem agendar a vaga pelo CliqueVacina a partir das 13h30. Cidade recebe mais de 20 mil doses dos imunizantes Pfizer Baby e Pfizer Pediátrica. Mogi das Cruzes recebe doses da vacina pediátrica e para bebês da Pfizer

Nesta sexta-feira (3), a partir das 13h30, Mogi das Cruzes abre agendamento para vagas para aplicação da vacina contra a Covid-19, em crianças e bebês.

A Prefeitura de Mogi informou que o atendimento será possível por conta dos lotes dos imunizantes Pfizer Baby e Pfizer Pediátrica encaminhados nesta semana ao município.

No total, o município está recebendo 26.160 doses. Da Pfizer Baby são 13.730 doses destinadas a iniciar oficialmente a aplicação de 1ª dose em crianças de 6 meses até 2 anos e 11 meses e também para aplicação de 2ª dose em crianças desta fixa etária que já receberam a 1ª dose há pelo menos 28 dias.

Outras 12.430 doses são da Pfizer Pediátrica destinadas a iniciar a aplicação da dose de reforço, ou 3ª dose, para crianças de 5 a 11 anos. Neste caso, é necessário respeitar o intervalo mínimo de 4 meses após a aplicação da 2ª dose (independente se o esquema inicial foi realizado com a Pfizer Pediátrica ou Coronavac).

A Prefeitura ressalta que, neste momento, a Anvisa autorizou a realização da dose de reforço para as crianças de 5 a 11 anos utilizando apenas a vacinação Pfizer Pediátrica. Não há autorização oficial de uso da Coronavac para doses de reforço nesta faixa etária (de 5 a 11 anos).

“Com a chegada das doses de Pfizer Pediátrica também será possível retomar a aplicação da 2ª dose das crianças em atraso, visto que a vacina estava em falta no último mês”, alerta a chefe da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Lilian Peres Mendes. Até o momento, 3.755 crianças encontram-se com a segunda dose de Pfizer Pediátrica em atraso.

Aplicação

As vacinas Pfizer Baby e Pfizer Pediátrica serão disponibilizadas apenas pelo agendamento no site Clique Vacina ou pelo telefone do SIS 160. Não haverá atendimento em livre demanda para este público.

Inicialmente, a Secretaria de Saúde disponibilizará os agendamentos em horário estendido, das 17h às 20h, em várias unidades do município.

No caso das unidades de PSF e PACS, o agendamento será feito pela própria unidade, destinado ao público cadastrado.

Documentos obrigatórios

Certidão de nascimento com CPF, comprovante de endereço e documento com foto do responsável que acompanha a criança. A criança precisa estar acompanhada dos pais/responsáveis legais, que também devem apresentar documento de identificação. Nos casos em que os pais não possam estar presentes e a criança for levada por parentes, avós ou tios, o mesmo deverá levar a autorização escrita e assinada pelos pais.

