Mogi das Cruzes abre inscrições para contribuições ao Programa Municipal de Educação Ambiental

Mogi das Cruzes está com inscrições abertas para contribuições à elaboração da minuta do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA).

O plano é elaborado pela Comissão Municipal de Educação Ambiental (Cimea) e que está disponível ao público no site do Participa Mogi. Os interessados podem acessar um link que dá acesso a um formulário.

Os interessados podem dar sugestões para complementar a redação dos itens da minuta. O programa é um documento orientador, que indica as diretrizes e princípios a serem adotados para o desenvolvimento, fortalecimento e ampliação das iniciativas de educação ambiental no território mogiano.

O secretário municipal do Meio Ambiente e Proteção Ambiental, André Saraiva, lembra que a participação popular é uma característica da atual gestão e o objetivo da consulta popular é contar com a colaboração das pessoas para aprimorar o programa. “Temos uma minuta muito bem feita, por um grupo que também foi formado de maneira democrática e transparente, e estamos ampliando ainda mais o processo participativo com este edital, que está aberto aos cidadãos”, explica o secretário.

No dia 28 de fevereiro, a Secretaria do Verde e a Comissão Municipal de Educação Ambiental realizarão uma consulta presencial, das 14h às 16h, no auditório da Prefeitura (Avenida Narciso Yague Guimarães, 277, Centro), para receber oficialmente todas as sugestões da população. O material será compilado e analisado pelos técnicos da pasta.

A redação final do documento ocorrerá no mês de março. No final de março, a Comissão realizará uma reunião técnica para o planejamento de suas ações e já contará com o plano atualizado.

Comissão

A Comissão Interinstitucional Municipal de Educação Ambiental (CIMEA) foi formada a partir de um processo democrático de participação popular, realizado no ano passado. No dia 25 de março, foi realizada a eleição que definiu as entidades integrantes do grupo. A eleição foi realizada porque o número de entidades inscritas foi superior ao número de assentos previstos para esse segmento no âmbito da comissão, de acordo com as determinações do edital.

Foram eleitas para compor a CIMEA o Coletivo Okara Ambiental, Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes (Fatec), Grêmio Recreativo, Esportivo, Social, Cultural e Educacional Esquadrão Alvi-Negro, Instituto Ecofuturo – Futuro para o Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Instituto Itaquareia, Associação dos Moradores da Vila Oliveira e Adjacências (AMVOA), Associação pela Promoção da Cidadania e Solidariedade (MAKAUBA) e a Associação de Moradores Alfa Jundiapeba Regularização de Moradias. A comissão também conta com a presença de nove representantes do Poder Executivo, que também integram a comissão.

valipomponi