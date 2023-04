Mogi das Cruzes elimina agendamento para vacinação da Covid-19, com Astrazeneca

De acordo com a Prefeitura, Governo do Estado enviou novos lotes do imunizante. Para outras marcas e alguns públicos específicos o agendamento continua. Mogi das Cruzes recebeu novo lotes da vacina da AstraZeneca

Reprodução/ TV Globo

Mogi das Cruzes vacina adultos contra a Covid-19, com imunizante da Astrazeneca sem a necessidade de agendamento. A Prefeitura informou que recebeu do Governo do Estado novos lotes da vacina para continuidade da imunização contra a Covid-19. Para outros imunizantes e públicos específicos o agendamento está mantido.

A vacina está disponível em qualquer unidade de saúde de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. A Prefeitura destaca que a Astrazeneca poderá ser utilizada para aplicação da primeira dose de pessoas com 18 anos ou mais (exceto gestantes e puérperas) ainda não vacinadas; para segunda dose de pessoas com 18 anos e mais (também exceto gestantes e puérperas) que tomaram qualquer outro imunobiológico na primeira dose e que no momento esteja indisponível; e doses de reforço (3ª ou 4ª dose) para pessoas com 18 anos e mais.

Outros imunizantes

Para demais aplicações, como a Pfizer Bivalente, a Secretaria Municipal de Saúde mantém o agendamento on-line pelo Clique Vacina.

Imunodeprimidos, gestantes, puérperas, idosos e pessoas com deficiência permanente que já tomaram pelo menos 2 doses anteriores de vacina contra a Covid-19 (1ª e 2ª dose) podem agendar diretamente a Pfizer bivalente, sem necessidade de completar o reforço faltantes com a vacina monovalente. É necessário, no entanto, que tenha passado quatro meses após a última dose recebida.

De acordo com a Prefeitura, Mogi das Cruzes não recebeu novos lotes de Pfizer e Coronavac, vacinas permitidas para a faixa etária de 12 a 17 anos, sendo necessária a interrupção desse atendimento até que o Governo do Estado envie novas doses.

