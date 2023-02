Mogi das Cruzes mantém programação de Carnaval para este ano

Evento será no formato solidário, com arrecadação de mantimentos e produtos de limpeza para famílias afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Segundo a Prefeitura de Mogi, mais detalhes sobre o Carnaval Solidário serão divulgados ainda nesta semana. Após reunião com escolas de samba, Prefeitura de Mogi das Cruzes mantém Carnaval

A Prefeitura de Mogi das Cruzes anunciou, na noite desta segunda-feira (6), que irá manter a programação do Carnaval para este ano. A decisão foi tomada em reunião com a Liga Independente das Escolas de Samba de Mogi, Secretaria de Cultura e Fundo Social.

A diferença para o projeto original é que o evento será no formato solidário, com arrecadação de mantimentos e produtos de limpeza para as famílias afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias.

“A gente sabe que a situação da cidade, por conta das chuvas que afetou diversas pessoas, uma situação muito difícil. Mas em conversa com a Liga a gente decidiu reestabelecer a parceria com eles e manter a atividade do Carnaval. Porém, vai ser algo bem diferente. Como já tinha sido proposto não ter qualquer estrutura pública e sim ser custeado por patrocinadores, a própria Liga, junto com o Fundo Social, sugerindo fazer um Carnaval solidário, ou seja, os blocos, as escolas de samba e aqueles que forem participar vão estar levando o mantimento, levando uma roupa, levando um kit de higiene pra atender toda essa demanda social proveniente dos alagamentos”, disse prefeito Caio Cunha (Podemos).

Segundo a Prefeitura, mais de 600 pessoas se encontram em situação de vulnerabilidade por conta dos temporais. Na sexta-feira (3), o prefeito decretou ‘situação de emergência’ no município.

Ainda segundo a Prefeitura de Mogi, mais detalhes sobre o Carnaval Solidário serão divulgados ainda nesta semana. O cronograma de atividades do evento estará disponível no site da administração municipal.

“A única estrutura que a Prefeitura ela tá custeando é a estrutura básica de segurança e também de banheiros químicos. E todos os outros aparatos, seja de som, seja de… outra estrutura qualquer vai ser custeado pela própria Liga junto com o seu patrocinador”, disse Cunha sobre a organização do evento.

Vittorio Ferla