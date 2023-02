Mogi das Cruzes realiza campanha para atualização de caderneta de vacinação neste sábado

Campanha da Prefeitura tem o objetivo de atualizar as vacinas do calendário de rotina para a volta às aulas, disponibilizando todas as doses indicadas para cada faixa etária. Ação continua no próximo sábado. Campanha atualiza caderneta de vacinação de crianças em Mogi das Cruzes

Neste sábado (4), Mogi das Cruzes promove a Campanha Municipal para Atualização de Cadernetas de Vacinação. De acordo com a Prefeitura, o objetivo da ação é atualizar as vacinas do calendário de rotina para a volta às aulas, disponibilizando todas as doses indicadas para cada faixa etária. Para facilitar o acesso, o atendimento será realizado neste e no próximo sábado, 11 de fevereiro. A campanha acontece nos postos de Saúde das 8h às 16h.

A Prefeitura destaca que as vacinas do calendário de rotina também estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, em todas as Unidades Básicas de Saúde e unidades da Estratégia Saúde da Família.

“A caderneta de vacinação em atraso, ou seja, o não recebimento das doses indicadas no calendário de vacinação para cada idade, aumenta o risco de retorno de doenças que hoje tem baixa circulação ou já estão eliminadas no país”, explica a chefe da Vigilância Epidemiológica, Lilian Peres Mendes.

O Calendário Básico de Vacinação indicado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) no Brasil é um dos mais extensos do mundo e prevê vacinas contra 19 tipos de doenças diferentes. As vacinas são consideradas obrigatórias pelo Estatuto da Criança e Adolescente.

Calendário vacinal

A vacinação começa na maternidade, onde o recém-nascido deve receber as vacinas BCG e Hepatite B. Aos dois meses de vida deve ocorrer a primeira vacinação no Posto de Saúde sendo que, até o sexto mês de vida, os retornos para novas doses são mensais.

Entre 12 e 15 meses, novas doses e reforços são recomendados aos bebês e, aos 4 anos, é a idade adequada para completar o primeiro ciclo de vacinação infantil conforme o calendário de vacinação para crianças menores de sete anos.

Aos 9 anos, um novo ciclo de imunização é iniciado com a vacinação contra o vírus HPV e na sequência são agendados os retornos tanto para a segunda dose, quanto para a vacina Meningite ACWY, aos 11 anos.

Existem prazos máximos em que estas vacinas sejam disponibilizadas, por isso os pais devem ficar atentos para evitar que o adolescente perca a oportunidade de receber a vacinação pelo sistema público.

HPV e Meningite

1ª dose é indicada aos 9 anos e pode ser aplicada até antes do adolescente completar 15 anos; a 2ª dose, indicada 6 meses após a primeira dose, tem como idade máxima 15 anos, ou seja, antes de completar 16 anos.

Já a vacina ACWY, é indicada aos 11 ou 12 anos e neste momento, pode ser aplicada até os 14 anos, para aqueles que não receberam a dose na idade recomendada no calendário.

Entre 14 e 15 anos, o adolescente recebe o reforço com a vacina dupla adulto – contra difteria e tétano (conhecida popularmente como “vacina dos 15 anos”) e encerra assim o Calendário proposto aos adolescentes/ jovens de até 19 anos.

Estado de São Paulo

Além das vacinas que constam no calendário nacional, o Estado de São Paulo oferece algumas vacinas em caráter temporário:

Vacina SCR: de 6 a 11 meses de vida, é chamada de “Dose Zero” e está sendo indicada devido à necessidade de intensificar a prevenção contra o sarampo, considerado em estado de alerta.

Vacina contra a Meningite C: está liberada para crianças de até 10 anos ainda não vacinadas com as doses indicadas no calendário nacional de rotina e também para trabalhadores da saúde, estudantes dos cursos da área de saúde e, ainda, para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos. Estas liberações ocorrem até o final de fevereiro ou enquanto durarem os estoques.

Confira as Unidades Básicas de Saúde que estarão abertas neste sábado (4)

UBS Jundiapeba

UBS Braz Cubas

UBS Vila Suíssa

UBS Jardim Camila

UBS Alto Ipiranga

UBS Vila Natal

UBS Ponte Grande

UBS Santa Tereza

UBS Nova Jundiapeba

UBS Aeroporto 2

UBS Vila Prata

UBS Sabaúna

UBS Jardim Ivete

