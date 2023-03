Mogi das Cruzes recebe Brechó Social nesta semana

Iniciativa, em parceria com a Passarela Alternativa, acontece na segunda (27) e terça-feira (28). Os moradores de Mogi das Cruzes poderão visitar o “Brechó Social”, na sede da Prefeitura, que vai comercializar roupas novas e usadas, ecobags, sapatos, acessórios e absorventes reutilizáveis a preços populares. O evento acontece nesta segunda (27) e terça-feira (28), em frente ao auditório, das 9h às 17h.

O Brechó Social seguirá os moldes da Feirinha Solidária e é aberto para o público em geral. Todas as peças que serão vendidas no brechó foram doadas ao projeto Passarela Alternativa, que fez uma curadoria para garantir que os itens comercializados estarão em bom estado e em condições de uso.

Os modelos de absorvente que serão vendidos são laváveis e reutilizáveis. Os produtos foram idealizados e produzidos com exclusividade pelo projeto Passarela Alternativa.

A Passarela Alternativa é uma organização social formalizada em 2018, que atua com objetivo de promover o desenvolvimento econômico, profissional e social de meninas e mulheres presas, egressas prisionais e em situação de vulnerabilidade social, de forma que elas ganhem autonomia, tornem-se economicamente ativas e possam transformar a realidade em que vivem.

O Brechó Social, em parceria com a Passarela Alternativa, faz parte da programação do Mês da Mulher organizada pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes. Mais informações sobre a programação especial do Mês da Mulher podem ser obtidas pelo telefone 4798-5143.

Vito Califano