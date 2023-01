mogi-das-cruzes-recebe-o-mogi-fest-a-partir-dessa-sexta-feira

Evento reúne gastronomia, música e teatro com entrada gratuita. Mogi das Cruzes tem festival gastronômico

Mogi das Cruzes recebe a partir dessa sexta-feira (27), um festival gastronômico. O Mogi Fest tem 30 expositores com diversos pratos, como yakissoba, torresmo de rolo, costela de chão, hambúrguer, galinhada, comida baiana, doces mineiros, entre outras opções.

A entrada é gratuita e quem quiser colaborar com o Grupo de Apoio ao Câncer (GAPC), pode levar um quilo de alimento não perecível.

O visitante também vai encontrar rótulos de cervejas artesanais. Além da comida, o público pode acompanhar apresentações de teatro e música. O evento acontece no estacionamento do Makro Atacadista no Mogilar.

Confira a programação

Sexta-feira (27)

20h Banda Confisco ( Cover Charlie Brown Jr)

Sábado (28)

13h Apresentação Infantil – Trupe Contos & Fuxicos;

16h Banda Pelados em Sanja (Cover Mamonas Assassinas);

20h Banda Sonora (Cover Capital Inicial).

Domingo (29)

13h Apresentação Infantil – Trupe Contos & Fuxicos;

17h Banda Autorockers – Pop Rock nacional e internacional;

20h Special Queen (Cover Queen).

Mogi Fest

Quando: 27 a 29 de janeiro

Horários: Sexta-feira até às 22h; sábado e domingo das 12h às 22h.

Onde: Estacionamento do Makro Atacadista

Endereço: Rua Carlos Baratino, 494, Vila Mogilar

valipomponi