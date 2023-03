Mogi das Cruzes recebe van do Cidadania Itinerante nesta sexta-feira e sábado

Unidade móvel do programa irá oferecer diversos serviços para a população, como agendamento para 2ª via do RG, emissão de certidões (nascimento, casamento e óbito), CPF (primeira e segunda vias), contas de consumo (água e luz). Mogi das Cruzes recebe nesta sexta-feira (3) e no sábado (4) o programa Cidadania Itinerante. Uma das vans do projeto da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) prestará serviços gratuitos para a população da cidade.

Durante a ação, a unidade móvel atenderá no endereço da Escola Municipal Prof.ª Florisa Faustino Pinto. Na sexta-feira (3), o atendimento será das 9h às 17h, e no sábado (4), das 9h às 15h.

Serão oferecidos para a população diversos serviços, como:

agendamento para 2ª via do RG;

emissão de certidões (nascimento, casamento e óbito);

CPF (primeira e segunda vias);

contas de consumo (água e luz);

carteira de trabalho digital;

atestado de antecedentes criminais;

entrada no seguro-desemprego;

elaboração de currículo;

recebimento de denúncias;

orientação e encaminhamento para coordenadorias, programas e ouvidoria da SJC.

A ação busca expandir a atuação de suas coordenações, programas e serviços em todo o estado de São Paulo. Com o investimento total de R$ 4,7 milhões, estima-se realizar 60,4 mil atendimentos em 12 meses, iniciados em junho de 2022.

Ações de saúde

Além dos serviços do Cidadania Itinerante, a Secretaria Municipal de Saúde também irá realizar uma ação na região do Oropó, com a oferta de vacinação contra a Covid-19 para crianças e adultos e testagem para infecções sexualmente transmissíveis. Os serviços funcionarão nos mesmos dias e horários do Cidadania Itinerante.

Cidadania Itinerante em Mogi das Cruzes

Datas: 3 e 4 de março;

Horários: 9h às 17h (sexta) e 9h às 15h (sábado);

Local: Escola Municipal Prof.ª Florisa Faustino Pinto (Rua Tonga, Jardim Aeroporto I)

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

pappa2200