Mogi das Cruzes tem bloquinho e concurso de fantasia para crianças e pets

Atividades são gratuitas e acontecem neste sábado, das 14h às 17h. Bloquinho e concurso de fantasias agitam o sábado de Carnaval em Mogi das Cruzes

Nina Regato

As crianças podem se divertir no Bloquinho Kids neste sábado (18), em Mogi das Cruzes. O evento é gratuito e acontece das 14h às 17h, no Mogilar.

Outra atração da programação é um concurso de fantasias para a criançada e os pets.

Segundo o centro de compras que promove os eventos, as crianças com as três melhores roupas ganharão kits com brinquedos e o melhor animal fantasiado receberá um prêmio d um pet shop do local.

O ComVem Patteo Mogilar fica na Rua Manuel de Oliveira, 269, Vila Mogilar. O evento será realizado na entrada principal do mall, entre as torres 2 e 3.

Assista a mais notícias sbre o Alto Tietê

Vittorio Ferla