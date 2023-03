Mogi das Cruzes tem inscrições abertas para o curso Empodera Juventudes

Jovens de 15 anos a 24 anos que morem na cidade e sejam estudantes ou egressos da escola pública podem se inscrever até 12 de março. Os moradores de Mogi das Cruzes de 15 anos a 24 anos já podem se inscrever na 2ª edição do curso Empodera Juventudes. Para participar, além de morar na cidade, é preciso ser estudante ou egresso de escolas pública. No total são oferecidas 250 vagas e as aulas serão realizadas em diversas regiões da cidade. A inscrição deve ser ser feita pela internet.

Clique aqui para fazer a inscrição

O candidato deve preencher corretamente todos os dados obrigatórios solicitados, em atenção aos dados de contato e e-mail, pois serão meios utilizados para informações referente ao curso.

Existe a possibilidade também, caso haja alguma dificuldade, de realizar a inscrição presencialmente nas unidades do Novo CRESCER na Vila Natal.

O curso é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação e o Instituto Global Attitude.

O Empodera Juventudes tem como objetivo fortalecer o projeto de vida dos jovens, prepará-los para o acesso ao mundo do trabalho e formar cidadãos. O programa atende jovens de diversas regiões do município e atua para preparar a próxima geração de cidadãos e profissionais de Mogi das Cruzes. As inscrições vão até o dia 12 de março e até o dia 22 , as matrículas serão realizadas.

O curso será realizado em nove regiões da cidade: Botujuru, Brás Cubas, Centro, César de Sousa, Jundiapeba, Santa Tereza, Socorro, Taiaçupeba e Vila Natal. A turma da décima região (Taboão) já está formada.

As aulas têm previsão de início para o dia 28 de março e são divididas em duas metodologias, aplicadas simultaneamente. A primeira será a fase da Formação Geral, onde os alunos aprenderão sobre cidadania, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e sobre habilidades comportamentais, relacionadas em como a pessoa lida com o ambiente de trabalho e consigo mesma.

A segunda será a fase da Formação Específica, onde os alunos receberão aprendizados ligados à prática do mundo do trabalho, de sua vida e comunidade. Os jovens aprenderão sobre o mundo do trabalho e se conectarão a empresas e empreendedores da cidade; eles também praticarão exercícios pessoais e sociais de autonomia, protagonismo e convivência. Também haverá a orientação profissional e vocacional, quando os jovens terão contato com carreiras profissionais. Essa é uma etapa mais prática do curso.

No total, o curso terá carga horária de 126 horas, distribuídas em 42 dias de aulas presenciais, além de atividades externas que serão realizadas ao longo da formação. As aulas começam no dia 28 de março e se encerram em 23 de junho, e serão realizadas às terças, quartas e quintas, disponíveis nos três períodos – manhã, tarde ou noite, conforme a opção do aluno e a disponibilidade das vagas.

Assista mais notícias

Ufficio Stampa